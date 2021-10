https://cz.sputniknews.com/20211031/lavrov-okomentoval-plany-nato-na-vytvoreni-zakladen-v-cernem-mori-16356470.html

Lavrov okomentoval plány NATO na vytvoření základen v Černém moři

Lavrov okomentoval plány NATO na vytvoření základen v Černém moři

Plány NATO na vytvoření nových námořních základen na Černomořském pobřeží Rumunska či Bulharska neodpovídají zájmům dobrého sousedství v regionu. Novinářům to... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Jak zdůraznil šéf ruského ministerstva zahraničí, fakta naznačují, že Severoatlantické alianci chybí jakákoli touha spolupracovat s Ruskem.Ministr také okomentoval pravidelné vysílání amerických válečných lodí do Černého moře, zejména torpédoborce Porter vyzbrojeného okřídlenými raketami. Lavrov v této souvislosti zdůraznil, že Rusko je připraveno zajistit bezpečnost v regionu.„Jsme připraveni na jakékoliv hrozby. Neexistuje pro nás žádný problém, abychom dokázali spolehlivě zajistit bezpečnost ruského území a bezpečnost v Černém moři. Vždy ale vystupujeme pro prosazování projektů spolupráce, nikoli projektů, které jsou založeny na konfrontaci,“ poznamenal ministr.Dotyčný rovněž připomněl, že USA přitom opakovaně vysvětlovaly nutnost vstupu svých válečných lodí potřebou zadržovat Rusko.Taková situace rozhodně nepřidává na stabilitě, a Washington se tak jen snaží tlačit černomořské země ke konfrontační politice, uzavřel věc Lavrov.Vojensko-námořní operace v Černém a ve Středozemním mořiVčera jsme informovali o tom, že štáby Šesté flotily Vojenského námořnictva USA a vojensko-námořních útočných sil a pomocných sil NATO zahájily operace v Černém a ve Středozemním moři.Štáby se budou nacházet na velitelské lodi Šesté flotily Mount Whitney.Jiné detaily budoucích operací se přitom neuvádějí.V Šesté flotile rovněž oznámili, že do Černého moře zamířil raketový torpédoborec typu Arleigh Burke USS Porter. Neuvádí se, jestli je tato jeho plavba spojena s vyhlášenou operací.Šestá flotila USA, která má hlavní sídlo v italské Neapoli, provádí celé spektrum vojensko-námořních operací, často společně se spojenci a partnery z jiných státních resortů.Koncem července poukázal ruský zahraničněpolitický resort na umělé komplikování situace v Černém moři ze strany hráčů, kteří nepatří do tohoto regionu. Ruské ministerstvo vytyčilo zvláštní úlohu Turecka, které může kontrolovat plavbu vojenských lodí přes průlivy.Námořní doprava v Bosporu a Dardanelách je regulována konvencí z Montreux z roku 1936. Tento dokument zajišťuje obchodním lodím všech zemí svobodu plavby přes průlivy, a to jak v mírové, tak i ve válečné době. Režim plavby vojenských lodí je však pro černomořské a nečernomořské státy různý. Pro ty nečernomořské platí značná omezení, pokud jde o třídu a délku pobytu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

