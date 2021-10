https://cz.sputniknews.com/20211031/michael-jackson-jiz-neni-nejlepe-placena-celebrita-a-muze-za-to-netflix-16350890.html

Michael Jackson již není nejlépe placená celebrita. A může za to Netflix

Michael Jackson již není nejlépe placená celebrita. A může za to Netflix

Časopis Forbes vytvořil každoroční seznam nejlépe placených již nežijících celebrit. Je v něm 13 osob: hudebníci, spisovatelé a další umělci. 31.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-31T13:11+0100

2021-10-31T13:11+0100

2021-10-31T13:11+0100

celebrity

michael jackson

forbes

celebrita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/720/72/7207253_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2b177817d1892aa418c20d515166512e.jpg

Na prvním místě v seznamu je britský spisovatel, autor knih pro děti Roald Dahl, povídek Matylda, Karlík a továrna na čokoládu a Čarodějnice. Souvisí to s tím, že Netflix získal práva na zfilmování jeho literárních děl. Smlouva se společností Roald Dahl Story Company přišla streamingový servis na 684 milionů dolarů.Dahl zemřel na rakovinu v roce 1990 ve věku 74 let. Podle Forbesu činily příjmy již nežijícího spisovatele za uplynulý rok 700 milionů dolarů.Osm předcházejících let, 2013-2020, byl na prvním místě v žebříčku zpěvák Michael Jackson. Tentokrát obsadil třetí příčku s příjmem 75 milionů dolarů. Během roku získala jeho značka Mijac Music asi 30 milionů dolarů investic, písničky pak 1,3 miliardy poslechů na různých streamingových servisech.Na druhém místě je americký hudebník Prince (120 milionů dolarů). Jeho příbuzní prodali 43 % dědictví včetně autorských práv na písničky.Do seznamu se také dostali:V ratingu se počítaly příjmy za období od 30. října 2020 do 30. října 2021. Autoři seznamu se opírali o údaje marketingu a rozhovory s odvětvovými insidery. Částky jsou uvedeny bez odečtení honorářů agentů, manažerů a právníků. Celkový příjem 13 zesnulých celebrit se během roku ztrojnásobil na téměř 1 bilion dolarů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211031/baldwin-poprve-ucinil-pred-kamerami-prohlaseni-o-smrti-kameramanky-behem-nataceni-filmu-16349480.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

michael jackson, forbes, celebrita