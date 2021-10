Neočkovaní senioři, sbalte se. Vánoce strávíte v nemocnici pod kyslíkem, varuje Ludvík

„Ty je třeba co nejdříve přeočkovat třetí dávkou, protože oni mají dvě dávky vakcíny, ale teď už ta ochrana klesá. Já bych nechtěl, aby se v jakémkoli domově stalo to, co loni. To byla katastrofa,“ prohlásil Válek, který ale zároveň odmítl, že by chtěl zavést „lockdown“ pro neočkované seniory, jak zněl titulek jeho rozhovoru na Novinkách.cz.