„Polární záře bude viditelná pouze pro očkované.“ V noci bude druhá šance spatřit tento přírodní jev

Navzdory předpovědím vědců nebyla tuto noc nad územím České republiky vidět polární záře. Frustrovaní obyvatelé z celé země sdíleli své zklamání na sociálních... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Odborníci předpovídali možnost pozorování záře v důsledku čtvrteční silné erupce na Slunci. Záře jsou důsledkem interakce hustého oblaku nabitých částic se zemskou atmosférou.Ten také uvedl, že poslední aktualizace předpovědí udávaly nejjižnější místo případného pozorování německý Hamburk.Suchan popsal, že některé fyzikální hodnoty, podle kterých se posuzuje, kdy a kde bude polární záře vidět, se v průběhu noci nepatrně zvýšily.„Vypadá to ale pouze na slabý boční zásah Země oblakem nabitých částic uvolněných ze Slunce o dva dny dříve při silné erupci třídy X1. Na spaceweather.com se domnívají, že náhlé zvýšení aktivity způsobil jakýsi předvoj v podobě slabšího oblaku částic, který nás částečně zasáhl právě v noci na neděli. Hlavní proud částic uvolněný po erupci 28. 10. je patrně stále na cestě a mohl by dorazit dnes. Zatím jsou ale ukazatelé klidné,“ dodal Suchan.Informace o postupném vývoji během dne na Facebooku zveřejní Česká astronomická společnost.Polární záře se stala trendem na českém internetuPo noci, během níž se obyvatelům České republiky nepodařilo spatřit vzácný přírodní úkaz, se mnozí podělili o své zklamání na Facebooku a Twitteru.„Lhali nám. Plyn, AdBlue, elektřina a teď už ani ta polární záře v ČR není,“ ironizuje jeden uživatel Twitteru.„Polární záře je jako prezident Zeman. Všichni o nich mluví, ale nikdo je už dlouho neviděl,“ napsal další.„Tak #polárnízáře sice nikde, ale @astroCZ zažívá asi nejvyšší návštěvnost své historie, ne? (soudím podle toho, že měli výpadek),“ poznamenal muž jménem Pavel Kasík na adresu České astronomické společnosti.Mnozí však podotkli, že noc byla jasná a podařilo se jim vidět mnoho hvězd a krásné svítání.„Polární záře nic. Sedím v autě od 20h a nic. Aspoň jde vidět Mléčná dráha a celkem dobře hvězdy,“ uvedl na Twitteru uživatel Petr Bělošický.„Polární záře se včera nekonala, tak jsem si alespoň užil pohledy z Grúně až do Tater a nebo do dalekého vesmíru. Tolik hvězd jako včera jsem nikdy neviděl,“ napsal na svém facebookovém profilu fotograf Roman Valný a přidal k tomu dech beroucí snímky.„Polární zář jsme neviděli, ale: Mléčná dráha, Velký vůz, Polárka, Vega, Deneb, Altair, Capella, Aldebaran, Kassiopea, záře nad Hranicema, temno nad Libavou, muž viděl i padající hvězdu… Velká paráda,“ sdělila další uživatelka na Twitteru.„Český hydrometeorologický ústav potvrdil, že polární záře bude viditelná pouze pro očkované,“ zní nejpopulárnější tweet o české polární záři.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

