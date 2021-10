https://cz.sputniknews.com/20211031/proc-pomahat-plosne-vsem-fiala-se-postavil-proti-pomoci-lidem-jez-postihlo-zdrazeni-cen-energii-16356892.html

„Proč pomáhat plošně všem?“ Fiala se postavil proti pomoci lidem, jež postihlo zdražení cen energií

„Proč pomáhat plošně všem?“ Fiala se postavil proti pomoci lidem, jež postihlo zdražení cen energií

O plošných opatřeních na pomoc lidem, které postihlo zdražení cen energií, si nejspíše mohou občané ČR nechat zdát. K takovému kroku se totiž staví předseda... 31.10.2021

Zmiňme, že vzhledem k napjaté situaci na trhu s energiemi a neustálým zdražováním, navrhl nedávno ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), že by asi desetina českých domácností ohrožených energetickou chudobou mohla mít nárok na jednorázové dávky. Podle jeho slov by se tento krok mohl týkat 400 tisíc až 500 tisíc domácností.Petr Fiala ale dal dnes v televizním pořadu jasně najevo, že s plošným opatřením nesouhlasí. A záhy vysvětlil, proč.Následně Fiala dodal, že v plošném opatření nevidí cestu, protože se problém zatím týká jen některých: „Proč budeme pomáhat plošně všem, když teď v největší krizi jsou jenom někteří?“Poznamenal ale, že by se stát dle něj měldomluvit s dodavateli poslední instance na stanovení maximálního procenta, o které je možné zvýšit zálohy.Za zmínku ale stojí i to, že na Havlíčkův návrh dost podobně jako Fiala reagovala již dříve také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ta totiž na svých sociálních sítích uvedla, že spíše než dotace je potřeba nalézt systémové řešení situace.Připomeňme, že v Česku během posledních týdnů skončilo hned několik dodavatelů energií. Situace se tak začala trochu komplikovat. Ve středu 13. října 2021 se objevila zpráva o krachu společnosti Bohemia Energy. Daná firma, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku, ukončila činnost a dodávky elektřiny a plynu pro svých 900 000 klientů. Konec Bohemia Energy se týká zákazníků firem Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce.Po Bohemia Energy pak ukončily svou činnost také společnosti jakoKolibřík Energie, Eagle Energy čifirma Corasta.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

