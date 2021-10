Šéf Madety o udržitelnosti: Co to je za bláznovství? Chci normální jídlo, ne bio pokusy na lidech

https://cz.sputniknews.com/20211031/sef-madety-o-udrzitelnosti-co-to-je-za-blaznovstvi-chci-normalni-jidlo-ne-bio-pokusy-na-lidech--16350204.html

Šéf mlékárenské firmy Madeta Milan Teplý v rozhovoru pro ČRo prozradil, že nemá pozitivní očekávání ohledně příštích let. Rostoucí ceny energií a zrychlující... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

„Lidé už to pociťují, i když zatím naše výrobky kupují. Ale pak si začnou vybírat levnější zboží, budou kupovat v nižších objemech než dosud. Zvířecí instinkt mi napověděl, že jsme se měli nad poměry dobře a bude hůř,“ očekává generální ředitel společnosti Madeta Milan Teplý.Rostoucí ceny energií a zboží vedou podle něho k tomu, že zaměstnanci chtějí zvyšovat mzdy. Šef mlékárny pak v rozhovoru potvrdil, že jeho firma má přistoupit ke zdražování: „Bude to o procenta. Dvouciferná. Od příštího roku.“Ekologický trend ve výroběTaková opatření rozhodně mají podle něj souvislost se současným ekologickým trendem v zemědělství a energetice, jenže to nejhorší, co to může způsobit, prý ještě čeká.„Už samotný pojem udržitelná výroba. Udržitelná úroveň udržitelné výroby, to je správný název,“ tvrdí Teplý s tím, že podle představ Evropské unie se nedá vyrábět. Připouští ale, že nezná názor výrobců potravin v zahraničí.„Přece všichni vidí, že elektrifikace automobilového průmyslu je nesmysl a že se od toho ustupuje. V tichosti. Ale vyhlašovat, že nebudou naftové motory, aby vznikla panika? To přece nejsme schopní tolerovat.“„Všechno vede k tomu, že se omezí výroba v Evropě. A chybějící zboží budeme dovážet ze zemí třetího světa. A tam je ekologická výroba minimálně o tři čtyři úrovně horší než v Evropě. Budeme to tady zásobovat neekologickým zbožím.“Osobně však nehodlá ustupovat od svých podnikatelských cílů a chce za každou cenu maximálně nasytit domácí poptávku a ještě exportovat. „Předsevzal jsem si, že z toho udělám špičkový mlékárenský podnik. Dnes jsme blízko toho, abychom tuto špičkovou úroveň měli,“ říká.Madeta vyváží na arabský trh, do Jižní Ameriky a v Evropě do okolních zemí a Maďarska, celkem je to tucet zemí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

