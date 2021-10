https://cz.sputniknews.com/20211031/skoda-auto-po-bezprecedentni-odstavce-obnovuje-vyrobu-sef-firmy-promluvil-o-chystanych-zmenach-16351768.html

Škoda Auto po bezprecedentní odstávce obnovuje výrobu. Šéf firmy promluvil o chystaných změnách

Škoda Auto po bezprecedentní odstávce obnovuje výrobu. Šéf firmy promluvil o chystaných změnách

Mluvčí automobilky Škoda Auto Kamila Biddle dnes prohlásila, že firma v neděli večer obnoví ve většině výrobních provozů svou produkci, která byla během dvou... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-31T13:49+0100

2021-10-31T13:49+0100

2021-10-31T13:49+0100

česko

čip

škoda auto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/14475277_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_affe7a844b60bf83fdb956436b95591d.jpg

„Většina výrobních provozů společnosti Škoda Auto obnoví výrobu po dvoutýdenní odstávce v neděli, tedy dnes, počínaje noční směnou od 22:00,“ řekla Biddle.Výjimku při odstávce tvořila jedna linka v Kvasinách. Firma se během ní soustředila na dokončení zhruba 10 tisíc rozdělaných vozů. Dlouhodobě se počet nedodělaných vozů pohyboval mezi 30 tisíci a 50 tisíci.Předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer v rozhovoru pro deník E15 prozradil, že kvůli nedostatku čipů, letos automobilka nevyrobila na čtvrt milionu vozů.Celkově tak od příchodu pandemie do Česka loni v březnu musela mladoboleslavská automobilka snížit fixní náklady o téměř třináct miliard korun. Tím ale škrty zdaleka nekončí.V rámci možných úspor zvažuje firma například unifikaci materiálů, koncern by tak prý mohl snížit množství volantů, s nimiž pracuje.Úspory ale Škoda hledá naopak i v rozšíření možností, jak jednotlivé díly vyrábět. Zřídila proto speciální tým, který má detailně prohlédnout používané součástky.„Pokud se příliš úzce specifikuje, jak má díl vzniknout, vede to k jeho prodražení. Když například řekneme, že pro výrobu dílu musíte používat chrom jen z Ruska, cena naroste,“ řekl Schäfer a dodal: „Nyní například pracujeme na následníkovi modelu Superb a zjednodušením specifikací lze ušetřit miliony eur.“Automobilka také snižuje rozpočty na marketing. Zvažuje proto zastavení investic do motorsportu a cyklistických závodů typu Tour de France.Omezení výrobySvět dnes kvůli chybějícím čipům zažívá výpadek ve výrobě aut a nepříjemná situace postihla i tuzemskou automobilku. Škoda Auto se rozhodla pro razantní krok a zastavila výrobu nových vozů do doby, dokud se jí nepodaří dodávky čipů vyřešit. Dochází proto ke značnému zpoždění dodávky vozů a čekací doba se může protáhnout až na několik měsíců.ŠKODA AUTO a.s. je největší výrobce automobilů v Česku. Sídlo společnosti je v Mladé Boleslavi, kde se nachází i největší výrobní závod. V rámci Česka má Škoda Auto dva další výrobní závody, a to v Kvasinách a ve Vrchlabí. Od roku 1991 je součástí německého koncernu Volkswagen Group.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211023/skoda-auto-si-vytycila-cil-naockovat-vsechny-zamestnance-kdo-nema-vakcinu-muze-prijit-o-praci-16265909.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čip, škoda auto