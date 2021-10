Vrchol podzimní sezóny si říká o jednu věc – pokud jste ještě nevařili dýni, pak je nejvyšší čas to udělat. Dýni lze upéct a podávat s medem, můžete ji přidat... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Už jste letos na podzim vařili dýňovou polévku? Vyzkoušejte tento rychlý a snadný recept

Vrchol podzimní sezóny si říká o jednu věc – pokud jste ještě nevařili dýni, pak je nejvyšší čas to udělat. Dýni lze upéct a podávat s medem, můžete ji přidat do salátu nebo z ní udělat koláč. Co však může být rychlejší než jasně oranžová dýňová polévka, která navíc dokáže skvěle zahřát?