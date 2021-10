„Úžasně sexy. Úplná Linda Evangelista.“ Farářka Kopecká zazářila ve StarDance

https://cz.sputniknews.com/20211031/uzasne-sexy-uplna-linda-evangelista-fararka-kopecka-zazarila-ve-stardance-16353444.html

„Úžasně sexy. Úplná Linda Evangelista." Farářka Kopecká zazářila ve StarDance

„Úžasně sexy. Úplná Linda Evangelista.“ Farářka Kopecká zazářila ve StarDance

Ani koronavirus nepřekazil tanečníkům a pořadatelům StarDance plány. Sice se včerejší kolo muselo konat za jiných podmínek, ale i přesto někteří soutěžící... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Tichá voda břehy mele. Toto přísloví by se dozajista uplatnilo v případě Kopecké, která si včera zatančila po boku Marka Dědíka nádherné tango.Ke svému tanečnímu představení se navíc na sociální síti vyslovila i sama Kopecká, která se podělila o své dojmy.A lidé jen jásali. Včerejší číslo tohoto páru se jim totiž zamlouvalo až až a pro mnohé to byla opravdu trefa do černého.I další komentáře byly plné chvály: „Neskutečné překvapení… Jste boží!“Spousta fanoušků pak lichotila přímo Kopecké. „Moc jí to sluší, ona je nádherná žena a choreografie jsou krásný,“ psali.Mnozí v ní pak dokonce viděli známou kanadskou supermodelku: „Úžasně sexy. Úplná Linda Evangelista.“I pod příspěvkem Kopecké se to hemžilo názory. A opět pozitivními.A přidávali se ostatní s tím, že to byla zkrátka „boží“ a „nádherná podívaná“.Připomeňme, že včerejší díl soutěže probíhal jinak, než jsou diváci zvyklí. Může za to covid-19, kterým se nakazila moderátorka Tereza Kostková. Tu musel nakonec zastoupit její kolega Aleš Háma. Kvůli koronaviru a povinné karanténě se navíc včera nemohlo zúčastnit dalšího kola Stardance několik lidí. K nim patřila herečka Simona Babčáková ahudebník Mirai Navrátil. Tři dvojice pak tančily s jinými partnery- Andrea Sestini Hlaváčková se ukázala po boku Jakuba Necpála, Marika Šoposká se představila v páru s Michalem Burešem a partnerem Terezy Černochové se stal Michal Kurtiš. Ve včerejším kole se navíc kvůli vzniklé situaci nevyřazovalo.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílá již jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Dosud se v soutěži během deseti řad objevilo již celkem 88 osobností. V letošním ročníku se mezi tanečními páry objeví například herečka Simona Babčáková a Martin Prágr, herec Jan Cina a Adriana Mašková, zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička, herec Zdeněk Godla a Tereza Prucková, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, zpěvák Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček, herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová či krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

