https://cz.sputniknews.com/20211031/vedci-objevili-neobvykly-vliv-kavy-na-zdravi-ledvin-16342297.html

Vědci objevili neobvyklý vliv kávy na zdraví ledvin

Vědci objevili neobvyklý vliv kávy na zdraví ledvin

Káva je považována za jeden z nejzdravějších nápojů na světě. Vědci neustále objevují její další vlastnosti a nyní zjistili, že káva může zabránit onemocnění... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-31T06:26+0100

2021-10-31T06:26+0100

2021-10-31T06:26+0100

zdraví

zdraví

vědci

káva

nápoj

ledviny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/16342425_0:732:1201:1407_1920x0_80_0_0_a25d60fdfa48652413db17e97dadbadb.png

Podle studie uveřejněné v časopise American Journal of Kidney Diseases (AJKD, oficiální publikace Národního fondu výzkumu ledvin v USA - National Kidney Foundation) je ročně hospitalizováno více než 500 000 lidí kvůli ledvinovým kamenům. Vědci však zjistili, že pravidelná konzumace kávy snižuje riziko ledvinových kamenů. Pouhý jeden šálek nápoje denně snižuje pravděpodobnost vzniku onemocnění o 40 %.Studie analyzovala zdravotní údaje od téměř 572 000 účastníků z Velké Británie a Finska. „Naše výsledky přesvědčivě ukazují, že pravidelná konzumace kávy snižuje riziko ledvinových kamenů,“ řekla vedoucí výzkumu Susanna C. Larssonová, epidemioložka a doktorka věd z Institutu pro environmentální medicínu při Institutu Karolinska ve Švédsku.Podle vědců lze tento efekt vysvětlit několika důvody. Kofein má především diuretický účinek na adenosinové receptory v ledvinách. Kromě toho může snižovat adhezi krystalů šťavelanu vápenatého na apikálním povrchu renálních tubulárních epiteliálních buněk.„Další bioaktivní sloučeniny v kávě bez kofeinu, jako je trigonellin, mohou mít také podobné ochranné účinky jako kofein,“ uvádí studie.Vědci však uvedli, že na toto téma je zapotřebí další výzkum, protože několik předchozích studií ukázalo, že káva může zvýšit pravděpodobnost tvorby ledvinových kamenů. Odborníci zároveň poznamenali, že to může být způsobeno nesprávnými údaji a rizikovými faktory.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

https://cz.sputniknews.com/20211030/foodblogerka-radi-jak-udelat-smazenou-rybu-neuveritelne-chutnou-16340307.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, vědci, káva, nápoj, ledviny