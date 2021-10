https://cz.sputniknews.com/20211031/vojtech-je-pripraven-predat-post-ministra-zdravotnictvi-temer-okamzite-valek-by-nabidku-neodmitl-16358123.html

Vojtěch je připraven předat post ministra zdravotnictví téměř okamžitě. Válek by nabídku neodmítl

Vojtěch je připraven předat post ministra zdravotnictví téměř okamžitě. Válek by nabídku neodmítl

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prohlásil, že je připraven přenechat své místo prakticky ihned. Na jeho slova pak navázal místopředseda TOP 09 a lékař... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

V pořadu přišla řeč mimo jiné na obsazení postu šéfa resortu zdravotnictví. Dosluhující premiér Andrej Babiš totiž nedávno vyzval k výměně na tomto postu již od 1. listopadu. Dle ústavy ale vláda podává demisi až po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, kterou prezident Miloš Zeman svolal na nejzazší možný termín, 8. listopad. I přesto, že Babiš Vojtěcha neodvolal, nabídl přes sociální sítě post ministra Válkovi.Vojtěch však premiérovi výzvu okomentoval tak, že to byla z jeho strany nadsázka a spíševýzvak jednání.Řekl však, že si myslí, že je nutné nastavit plán a dodal, že na dokončení funkce do 8. listopadu vyloženě nelpí. „Klidně to předám zítra,“ řekl.Vojtěch mimo jiné uvedl, že zatím neví, kdy nastoupí do Finska do nové práce.Válek na Babišova dřívější slova reagoval následovně: „Bral jsem to jako pokus o komplikovaný vtip, kterému úplně nerozumím.“Následně ale přiznal, že pokud by mu byl nabídnut post ministra, tak ho přijme. V poslední době se totiž dost spekuluje o tom, že právě on by se mohl stát Vojtěchovým nástupcem.Mimo to ale Válek prozradil, že zatím není obsazení postu šéfa zdravotnictví v nové vládě jasně dané.Dále v nedělní diskuzi zaznělo téma očkování a potřeby chránit nenaočkované seniory. Řada přišla také na téma placeného testování či testování žáků ve školách. V neposlední řadě se hosté dotkli toho, že koalice Spolu připravuje užší pracovní skupinu, která se bude zabývat prioritně očkováním.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

