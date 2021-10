https://cz.sputniknews.com/20211031/volfova-jste-kyvac-neuzivite-se-doma-pirstan-vas-posune-vys-udela-z-vas-eurokomisare-16349226.html

Volfová: Jste „kývač“, neuživíte se doma? PirSTAN vás posune výš. Udělá z vás eurokomisaře…

Volfová: Jste „kývač“, neuživíte se doma? PirSTAN vás posune výš. Udělá z vás eurokomisaře…

V současnosti má ČR historicky nejvíce úředníků, přinejmenším od doby první republiky. Před volbami zněly hlasy, že aparát by potřeboval zeštíhlit. Avšak po... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-31T10:39+0100

2021-10-31T10:39+0100

2021-10-31T10:39+0100

názory

volby

vláda

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/16152718_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ac4927eaeaa72be8236fa32cecfdd683.jpg

Paní Volfová, například Piráti dříve hlásali zeštíhlení aparátu, nyní však usilují o ministerstvo veřejné správy či digitalizace, a to na úkor ministerstva pro místní rozvoj. V historii každopádně máme přemíru státních úředníků. Státních zaměstnanců je skoro půl milionu Ministerstva občas vznikají, jindy zanikají… Jak byste to viděla Vy po letech strávených v politice?Jana Volfová /exposlankyně za ČSSD, nyní členka Volného bloku/: Jsem přesvědčena, že to je přesně cesta, kdy se piráti snaží ukázat, co je v nich doopravdy. Snížení, zlevnění, zmenšení či zeštíhlení aparátu – to není nic jiného než způsob, jak zajistit pro své vlastní lidi nové posty s auty, šoféry, s telefony. Jde o koryta. V EU je toto běžné, z tohoto hlediska nic překvapujícího.Kázání vody, pití vína?Umíte kývat hlavou? Neuživíte se doma? Nevadí. PIRSTAN vás posune výš – nejlépe tak, že z vás udělá eurokomisaře… Toto je nalajnovaná realita. Bohužel na to doplatíme všichni. Takto se šetří? Volný blok chtěl jen 8 ministerstev, chtěl zrušit senát, omezit funkce ve Sněmovně (včetně snížení počtu poslaneckých míst…). Piráti měli sice restriktivní rétoriku, ale teď vidíme, že budou hledět, aby stihli zajistit „pašalíky“ pro vlastní členy.Ministr pro digitalizaci vypadá dost futuristicky, neboť například registr vozidel provázely průtahy, zkrátka nejde to obecně tak hladce jak by člověk čekal… Jinde databáze pracují dobře, ale hovoří se o nebezpečí z BIG DATA a prostupnosti databází. Například GDPR může být jen kouřovou clonou, takže někteří privilegovaní a zasvěcení lidé budou o ostatních vědět naprosto vše, co budou potřebovat, a to zmáčknutím pouhé klávesy. Aneb vítejte v dystopii?Digitalizace již probíhá a já jsem přesvědčena, že tento nástroj umožní falšování voleb. Řekněme [pro ilustraci], že „babička z horní dolní“ si nezkontroluje, zda její hlas, který neuplatnila, protože volit nešla, nebyl náhodou použit a neskončil ve volební urně. Vidíme zde přání vědět o člověku úplně všechno. Když si to dáte do souvislosti s vyjádřením favorita na příštího ministra zdravotnictví, který řekl, že neočkovaní by měli být v separaci, pak už jen zbývá totální kontrola a dozor nad každým občanem.Nakonec dostaneme všichni náramky, na což já tvrdím – jeden Terezín jsme tu už měli. To je důvod zbystřit. Vyplývá mi z toho, že jisté kruhy potřebují lidi hlídat, kontrolovat je. Vůbec se nebudu divit, kdyby si tyto kruhy přály zahnat jinak uvažující do koncentračních táborů (zatím si za ně lze dosadit svět sešněrovaný a kontrolovaný…).Navrhuje se tu ministerstvo veřejné správy. Z dob dřívějších se mi to rýmuje…Na veřejnou bezpečnost?Přesně tak. Lze čekat nějaké ministerstvo veřejné bezpečnosti? (VB v minulosti byl orgán, který se dnes nazývá policie)Pod pirátským diktátem si dovedu představit vše. Známe Orwella a jeho Ministerstvo lásky a Ministerstvo pravdy. Ministerstvo pro místní rozvoj považuji za zbytečné. Ministerstvo veřejné správy je „synonymem“ za Ministerstvo pro místní rozvoj. Vidím v tom nic jiného než pašalík a způsob výdělku pro věrné PirSTANu.Z jiného soudku: Piráti by rádi odebrali poštu z gesce ministerstva vnitra. Pošta se zdá výdělečným podnikem.Piráti přece hledají náplň pro své ministerstvo. Pošta je pěkným průtokáčem na peníze. Stát do tohoto podniku leje miliardy. Každý přece bude souhlasit, že „pošta je potřebná“… Dají se na to navázat různé „projekty“. Prostě je to zlatý důl a Piráti, pokud ve svém záměru uspějí, budou mít prostě vyděláno.Nejhorší je to, že pošta vám dnes v devět oznámí, že vám třeba veze balík do ruky, ve 14.00 už vám píše, že (ač jste celou dobu doma) vás nezastihla a máte si zásilku přijet vyzvednout. Pošta s námi hraje hru, nechává si platit o službu navíc, předstírá-li, že vás doručovatelka „nezastihla“ doma… Vše uvedené líčím z vlastní zkušenosti. Není těžké v tom rozpoznat podvod. Doručovatelka nepřišla, auto s balíkem nevyjelo. Mně se toto nestalo poprvé, určitě s tím mají zkušenost i jiní adresáti.Myslíte, že je tohle příprava na to, že vše bude chodit po kabelech digitálně? Nebo přinejmenším administrativa bude jen online a člověk si pak všechno dle instrukcí obšlápne?Zcela určitě. Jsou to uměle vytvářené problémy, aby lidé sami chtěli raději tu digitalizaci. Ve výsledku to bude o tom, že systém bude podrobně informován o tom, kdo jaký balík dostal, kolik to mělo kilo, co bylo uvnitř atd. Časem i proč to odesílatel poslal, atd.…Nakolik je soudržná „pětikoalice“?V Pirátech vidím ty nejpevnější členy koalice. Ti ze žádné koalice neutečou, prostě by přišli o kšefty. Pirátští funkcionáři tuplem nechtějí zůstat „nasuchu“ bez platů. Jinak předvídám politické třenice uvnitř obou koalic. Myslím, že do dvou let tu máme předčasné volby.Co ty volby vyprovokuje?Například to, změní-li se současná přímá volba prezidenta v nepřímou. Pokud by měl být novým prezidentským kandidátem Miroslav Kalousek, pak věštím to, že pětikoalice začne praskat ve švech.Závěrem: Co plánuje Volný blok. Proč v souvislostí s hradní krizí (nemoc prezidenta) tím spíše neslyšíme vůbec o minulém prezidentském kandidátovi Jiřím Drahošovi?Volný blok se soustředí na příští komunální volby. Je zde sázka na obce, zvláště v situaci, kdy čekáme zdražování. Pokud nefunguje stát, ještě lze ledacos zachránit na regionální úrovni, je-li navíc dobrý starosta. A proč není slyšet o Drahošovi? Brousí-li si zuby na prezidentský post třeba takový Miroslav Kalousek, určitě se zasadí, aby o jeho rivalech slyšet nebylo. Nedivila bych se, kdyby Drahošovi vysvětlili, že „teď pro něj není ta správná doba“… Dříve se tomu říkalo „držet hubu a krok“…Děkuji za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211031/komu-to-davate-prostor-zuri-moravec-na-cnn-prime-news-ozval-se-i-kalousek-16348927.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, vláda, politika