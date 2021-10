https://cz.sputniknews.com/20211031/wp-zapad-je-znepokojen-zvysenim-poctu-ruskych-vojaku-v-blizkosti-ukrajiny-16348612.html

WP: Západ je znepokojen „zvýšením počtu“ ruských vojáků v blízkosti Ukrajiny

Řada amerických a evropských úředníků je znepokojena údajným „dalším zvýšením stavu ruských vojsk“ v blízkosti hranice s Ukrajinou, píší noviny The Washington... 31.10.2021, Sputnik Česká republika

Úředníci údajně zaznamenali to, co je podle jejich slov „neobvyklým přesunem techniky a vojáků na západním konci Ruska“. Noviny neupřesnily, o které úřední osoby a z kterých zemí, o nichž se v článku hovoří jako o evropských, jde.Novinové zdroje, kteří si přáli zůstat v anonymitě, sdělili, že přesun vojsk opět vzbudil obavy, které již vznikly v dubnu, když údajně došlo k „nejpodstatnějšímu zvýšení početního stavu ruských vojsk u hranice s Ukrajinou“.„Američtí a evropští úředníci si začali všímat těchto přesunů zvlášť v posledních týdnech, poté, co Rusko ukončilo rozsáhlé společné vojenské cvičení s Běloruskem pod názvem Západ 2021,“ uvádí se v článku.Kyjev a západní státy vyslovují v poslední době znepokojení v souvislosti s údajným posílením „agresivních akcí“ ze strany Ruska u hranic s Ukrajinou. Prezidentův tiskový mluvčí Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesunuje své jednotky v na vlastním území a podle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nemusí to nikoho znepokojovat.Štáby 6. flotily vojenského loďstva USA a vojenských námořních útočných sil na podporu NATO zahájily včera operace v Černém a Středozemním moři. Americký raketový torpédoborec třídy Arleigh Burke USS Porter se již vydal na tranzitní plavbu do Černého moře.Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo 1. října zprávu, že ruské radary objevily během týdne u hranic 48 cizích průzkumných letounů a 10 výzvědných dronů. Ruské ozbrojené síly čtyřikrát vysílaly stíhačky za účelem doprovodu zahraničních výzvědných letadel. Narušení ruské hranice bylo zamezeno.

