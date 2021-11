https://cz.sputniknews.com/20211101/ani-za-komunismu-jsme-tak-daleko-nedosli-okomentoval-pollert-povinne-kontroly-hostu-16360758.html

Ani za komunismu jsme tak daleko nedošli, okomentoval Pollert povinné kontroly hostů

Ani za komunismu jsme tak daleko nedošli, okomentoval Pollert povinné kontroly hostů

Ode dneška se zpřísňují protikoronavirová opatření vlády, která mají motivovat občany k očkování. Vynucovat je budou i hostinští a restauratéři, kteří musí... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-01T09:13+0100

2021-11-01T09:13+0100

2021-11-01T09:13+0100

česko

česká republika

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1217/38/12173866_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_0abeb14532dcea28526fa2a2a0704e54.jpg

Podle nových opatření vlády na pozadí rychlého růstu nákazy koronavirem ztrácejí lidé přístup k testům zdarma. Bezplatně se mohou nadále otestovat pouze děti a mládež do 18 let, lidé se zahájenou vakcinací a ti, kteří se musejí nechat otestovat ze zdravotních důvodů.Zkracuje se i platnost testů, a sice v případě antigenních testů na 24 hodin a u PCR testů na tři dny.Dohlížet na dodržování těchto opatření musí i hospodští a restauratéři, kteří mají ode dneška povinnost kontrolovat doklady o bezinfekčnosti hostů. Kdo neprokáže očkování, prodělání nemoci v posledním půl roce či negativní test, nesmí být obsloužen. Bezinfekčnost mohou hosté prokázat i samotestem, který podstoupí na místě.Za porušení mimořádného opatření ministerstva hrozí pokuta do výše tří milionů korun. Kontrolu jeho dodržování mají na starosti krajské hygienické stanice a policie.Kardioanesteziolog z Fakultní nemocnice Motol Lukáš Pollert tato opatření tvrdě kritizuje. Podle něj nemají v demokratické společnosti místo. Pollert je přesvědčený, že stát „žije v obludné představě, že činnost represivních složek budou místo něj vykonávat kadeřníci, prodavačky, plavčíci, uvaděčky, nebo hospodský“.Zmiňme, že povinné kontroly v zařízeních poskytujících služby jsou v mnoha dalších zemích běžné.Mezi další opatření patří povinnost neočkovaných učitelů nosit respirátor. V osmi regionech s nejhorší epidemiologickou situací proběhne testování neočkovaných žáků, což se dotkne zhruba 165 tisíců dětí. Pokud se odmítnou testovat a nebudou mít doklad o bezinfekčnosti, budou muset při výuce mít na sobě respirátor, nebudou moci ve škole cvičit, zpívat budou moci s dvoumetrovým rozestupem a v jídelně budou muset sedět 1,5 metru od ostatních.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211031/neockovani-seniori-sbalte-se-vanoce-stravite-v-nemocnici-pod-kyslikem-varuje-ludvik-16356042.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, koronavirus