Bašta: Nová vláda chce být jedním z iniciátorů nové studené války v Evropě

Jedním z kandidátů na post šéfa ministerstva zahraničí je bývalý poslanec Jan Lipavský (Piráti). Je známý tím, že se podílel na vyřazení Číny a Ruska z tenderu na dostavbu Dukovan. Pokud se toto očekávání splní, jak se mu povede jednání o dodávkách plynu s Ruskem a čipů z Číny?Jaroslav Bašta: Bývalý poslanec Jan Lipavský touto nominací na ministra zahraničí získává odměnu za svou angažovanost v kauze Dukovany, což byla akce namířená v první řadě proti zájmům České republiky. Stane-li se ministrem, nikdy nebude jednat o dodávkách plynu z Ruské federace a čipů z Číny, protože je (patřičně zdražené) budeme dovážet z Německa. Ostatně význam ministerstva bude klesat, protože kolonie svoji samostatnou zahraničněpolitickou agendu neřeší. Jeho funkce bude to, čemu Němci říkají Titel ohne Mittel, tedy název bez prostředků. Jeho úkolem ostatně hájení zájmů České republiky nebude.Budoucí pětikoaliční vláda již prohlásila, že v zahraniční politice hodlá prosazovat myšlenky Václava Havla. Nakolik jsou dnes včasné a prospěšné z hlediska zahraničního obchodu?Po zkušenosti zejména z devadesátých let můžeme tento jinotaj přeložit – Česká republika bude místo realistické zahraniční politiky země, jejíž hrubý domácí produkt z více než 70 % pochází z exportu jejích výrobků, poučovat Čínskou lidovou republiku, Ruskou federaci, možná také Polsko a Maďarsko, o lidských právech a demokracii. Obchodovat s nimi však budou ti, kdož nás za tuto sebevražednou politiku budou chválit – třeba USA, Německo a Francie.Nová vláda hodlá vytvořit nový post ministra pro evropské záležitosti. Jak zřízení nového postu ovlivní českou zahraniční politiku?Tento post možná bude důležitější než celé české ministerstvo zahraničí a časem ho metodicky převezme. Obávám se, že nová vláda vidí prostor pro zahraniční politiku jen v rámci Evropské unie.Ve svém programu hovoří o revizi vztahů s Ruskem a Čínou tak, aby bylo zamezeno přístupu nedemokratických států ke klíčové infrastruktuře státu. Co to bude znamenat z hlediska diplomacie? Objeví se další zákony a možné obchodní/administrativní omezení?Revize v tomto pojetí znamená ostrou konfrontační politiku vůči oběma státům. V tomto ohledu se česká zahraniční politika bude nápadně podobat třeba ukrajinské. Slova o převzetí zákona Magnitského a sankcí s ním spojených naznačují, že nová vláda chce být jedním z iniciátorů nové studené války v Evropě.Avizovanou politiku argumentují politici především snahou o bezpečnost. Jakým dalším aktérům politické scény tento scénář nahrává?Předpokládám, že nejprve přichází konfrontace politická, diplomatická a ekonomická, aby byl důvod požádat o zřízení vojenských základen USA na našem území jako předpoklad zajištění naší bezpečnosti. Tento záměr možná stál v pozadí kauzy Vrbětice.Ve věci energetiky nedávno zazněl názor, že Českou republiku znovu zatahují do studené války s Ruskem. Co si o tom myslíte?Jde o jedno z mála logických vysvětlení toho, co se letos ve vztazích České republiky s Ruskou federací odehrálo.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

