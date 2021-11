https://cz.sputniknews.com/20211101/bidenova-mluvci-se-nakazila-koronavirem-16360500.html

Bidenova mluvčí se nakazila koronavirem

Bílý dům informoval o pozitivním testu na koronavirus mluvčí Jen Psakiové. Nepřišla do styku s prezidentem USA Joem Bidenem a zástupci administrativy od... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

„Ve středu jsem se rozhodla na radu zdravotnického týmu Bílého domu, že nebudu doprovázet prezidenta na cestě do zahraničí kvůli rodinným záležitostem, v souvislosti s pozitivním testem na koronavirus u člena mojí rodiny. Od této chvíle jsem byla v karanténě a denně mi brali testy, které byly negativní. Avšak dnešní test byl pozitivní,“ uvádí se v prohlášení Psakiové, které uveřejnila tisková služba Bílého domu prostřednictvím novinářského okruhu.Mluvčí zdůraznila, že od středy nepřišla do styku s prezidentem ani s vysokými členy administrativy.Čtyři dny po posledním kontaktu s americkým prezidentem svědčily testy o absenci viru, zdůraznila Psakiová. „Naposledy jsem viděla prezidenta v úterý, když jsme seděli v rouškách dva metry od sebe,“ řekla Psakiová.Sdělila, že díky vakcíně nepociťuje ostré symptomy a pracuje doma. „Plánuji se vrátit do práce po skončení desetidenní karantény po negativním testu,“ řekla Psakiová s odkazem na doporučení zdravotníků.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

