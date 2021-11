https://cz.sputniknews.com/20211101/fotografie-baldwina-z-halloweenu-nastvala-uzivatele-twitteru-16362643.html

Fotografie Baldwina z Halloweenu naštvala uživatele Twitteru

Fotografie Baldwina z Halloweenu naštvala uživatele Twitteru

Uživatelé Twitteru byli pobouřeni fotografií Aleca Baldwina, na které pózuje s dětmi na Halloweenu. 01.11.2021, Sputnik Česká republika

Příčinou diskuse byl post hercovy manželky Hillary na její stránce na Instagramu. Na jedné fotce je Baldwin převlečený za postavu z populární knihy pro děti Tam, kde žijí strašidla, a usmívá se do kamery.Zdaleka ne všichni komentátoři považovali tuto publikaci za vhodnou po tragédii na natáčení westernu Rust.„Kvůli němu zemřel člověk, ale on teď slaví Halloween se svou rodinou. Doufám, že ho zavřou,“ napsal jeden z čtenářů.„Žádná úcta vůči rodině oběti,“ poznamenal další.Někteří uživatelé se shodli na tom, že pro herce by bylo lepší „se stáhnout do ústraní“ a neupoutávat na sebe pozornost.„Touto fotkou ukázali svoji bezcitnost,“ je přesvědčen jeden z komentátorů.„Jaksi se nepodobá člověku, který je ve stresu po tragédii,“ napsal další.Mnozí ale Baldwina podpořili a uvedli, že se nemá schovávat a kazit dětem svátek.Během natáčení jedné epizody z filmu Rust v New Mexiku vystřelil herec Alec Baldwin z pistole, která, jak se ukázalo, byla nabita ostrými náboji. Zahynula kameramanka Galina Hutchinsová původem ze SSSR, režisér utrpěl zranění.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

