FSB dokončila vyšetřování případu Safronova o vlastizradě, informoval zdroj

FSB dokončila vyšetřování případu Safronova o vlastizradě, informoval zdroj

FSB dokončila vyšetřování případu bývalého poradce šéfa Roskosmosu Ivana Safronova, který byl obviněn z velezrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

„Vyšetřování trestního činu v případě Ivana Safronova je u konce,“ zdůraznil zdroj.Obhajoba obviněného nechtěla tuto informaci ani potvrdit, ani vyvrátit, a odvolala se na předpis o nezveřejnění. Právník Dmitrij Talantov přitom Sputniku sdělil, že se právníci s materiály případu již seznamují.Obvinění Ivana Safronova ze špionáže ve prospěch České republikyPoradce šéfa Roskosmosu a bývalý novinář Ivan Safronov byl zadržen 7. července a na dva měsíce zatčen. Podle údajů FSB byl v roce 2012 naverbován českou tajnou službou, pro kterou ze zištných důvodů shromáždil a předal v roce 2017 jejímu zástupci informace o dodávkách ruských zbraní do Afriky a o působení ruských ozbrojených sil na Blízkém východě, jež jsou státním tajemstvím. Konečným příjemcem utajovaných informací byly Spojené státy americké. V pondělí 13. července vzneslo vyšetřování oficiální obvinění z vlastizrady. Safronov svou vinu popírá a tvrdí, že je pronásledován za svou dřívější práci novináře. Česká strana odmítla obvinění Safronova komentovat.Podle Roskosmosu zatčení Ivana Safronova nesouvisí s jeho prací ve státní korporaci. Předtím Safronov pracoval v novinách Vědomostia Kommersant a zabýval se vojenskou a vesmírnou tematikou. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že zadržení Safronova není spojeno s jeho novinářskou prací.Jak zdůraznil prezident Vladimir Putin, když komentoval situaci, domněnky, že proti obviněnému existuje jakési „spiknutí“ mezi zaměstnanci silových struktur, je „blbost“. Ale to, že Safronov „shromažďoval nějaké informace, které neměl předávat příslušníkům tajných služeb, ale přitom to vědomě dělal, je jasný fakt“, dodal ruský lídr.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

