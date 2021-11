https://cz.sputniknews.com/20211101/matovic-nema-zadny-majetek-vsechno-prepsal-na-pavlinku-16368271.html

Matovič nemá žádný majetek. Všechno přepsal na Pavlínku

Matovič nemá žádný majetek. Všechno přepsal na Pavlínku

Slovenská média v pondělí zveřejnila majetková přiznání ústavních činitelů. Nejvíce vydělává prezidentka Zuzana Čaputová. Pozoruhodné ovšem je, že kromě platu... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-01T18:33+0100

2021-11-01T18:33+0100

2021-11-01T18:33+0100

slovensko

slovensko

boris kollár

zuzana čaputová

igor matovič

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/16180590_0:263:1429:1067_1920x0_80_0_0_31f0595581b34596ab212ed70fc67b52.png

Nejlépe je na tom z ústavních činitelů tamní prezidentka Zuzana Čaputová, která si za loňský rok vydělala bezmála 157,6 tisíc eur (přes 4 miliony korun). Jednalo se o příjmy za výkon veřejné funkce. Jiné příjmy neuvedla. Hlava státu dále přiznala nemovitý majetek jako rodinný dům, chatu a ornou půdu v Pezinku. Dále přiznala vlastnictví auta, úspory i hypoteční úvěr.Na druhém místě je ministr financí Igor Matovič, který část loňského roku zastával funkci předsedy vlády, než musel rezignovat kvůli aféře s dodávkami ruských vakcín Sputnik V. Za minulý rok si celkem vydělal 62 634 euro (1 605 622 korun). Žádný jiný příjem neuvedl a dále přiznal pouze hotovost. V oznámení neuvedl žádný jiný movitý či nemovitý majetek. Neuvedl ani užívání nemovitosti ve vlastnictví jiné osoby.Předseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) za výkon veřejné funkce loni obdržel 37 585 euro (963 491 korun). Kollár přiznal více nemovitostí, včetně rodinného domu v bratislavském Starém městě, domu na thajském Koh Samui, chatu v rakouském Bergu či stavbu v Dubaji. Mezi nehmotný majetek přiznal umělecká díla sběratelské hodnoty či sbírku známek a šperků. Dále vlastní peníze a vklady v bankách, ochranné známky, cenné papíry, akcie a obchodní podíly v s.r.o.Důvod, proč trnavský podnikatel Igor Matovič nic nevlastní, musel vysvětlovat opakovaně. Svůj majetek totiž přepsal na svou manželku Pavlínu. V roce 2011 to šéf OĽaNO vysvětlil tím, že kvůli svému majetku začínal bláznit, neboť neustále přemýšlel o tom, kolik má peněz na účtě.„Pomalu jsem se nemohl podívat do zrcadla, sám sobě jsem říkal – pozor, jsi nemocný, udělej s tím něco,“ říkal před deseti lety politik.Později svou verzi upravil a uvedl, že tím chtěl ukázat, jak je své manželce věrný a chtěl se naplno věnovat politice.Loni kvůli podnikaní své manželky, která se díky němu stala z třídní učitelky milionářkou, musel čelit tvrdé kritice. Pavlína Matovičová měla totiž v minulosti investovat deset milionů eur (zhruba 267 milionu korun) do finanční skupiny Arca Capital Slovakia, která se ale dostala do finančních potíží, ke kterým přispěl i covid-19.Novináři spekulovali, zda předstihla ostatní věřitele a získala zpět vložené prostředky nebo zda pohledávku někdo odkoupil. Oba manželé odmítali případ komentovat.Později ale uvedl, že jeho manželka nemá ani jednu ze směnek vyplacenou, a obvinil ze lži opoziční Směr-SD, který se tématu chytil.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211026/nahravky-zo-sledovania-opozicnych-politikov---fica-s-kalinakom-nic-noveho-pod-slnkom-16300353.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, boris kollár, zuzana čaputová, igor matovič