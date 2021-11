https://cz.sputniknews.com/20211101/mega-kocka-pagacova-ukazala-plny-dekolt-a-v-komentarich-rozpoutala-valku-16364055.html

„Mega kočka.“ Pagáčová ukázala plný dekolt a v komentářích rozpoutala válku

„Mega kočka.“ Pagáčová ukázala plný dekolt a v komentářích rozpoutala válku

Moderátorka a herečka Patricie Pagáčová se na sociálních sítích pochlubila o jednu fotografii z natáčení pěvecké soutěže SuperStar. Zachytila na ní především... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-01T23:49+0100

2021-11-01T23:49+0100

2021-11-01T23:49+0100

celebrity

instagram

fotografie

patricie pagáčová

outfit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1094/34/10943487_0:138:1080:746_1920x0_80_0_0_d291cabbc54dfb72caef8966a2fc3168.jpg

V rámci pořadu SuperStar se Pagáčová před diváky často objevuje v oblečení, které by si na sebe v běžném životě vzala jen málokdy. Patricie totiž patří k ženám, které spíše preferují pohodlnost a klasiku, než vyzývavé a extra odhalené kousky. Občas však udělá výjimku.Na fotografii má přitom tato krásná blondýnka výrazný make-up a sytě růžové šaty s hlubokým dekoltem. Krk jí přitom zdobil masivní zlatý náhrdelník. A co na to fanoušci?Mnozí ji okamžitě zahrnovali lichotkami a psali, že je kost, sexy a opravdu nádherná.A přidávali se další: „Mega kočka.“Podle spousty uživatelů je to opravdu „hezká fotka“. Pár jedinců dokonce nenacházelo slova: „No, ty brďo!“Jiní zase obdivovali její napěchovaný dekolt. „To mateřství vám moc sluší, Páťo.“Objevilo se ale přece jen několik lidí, kteří měli k jejímu vzhledu výtky. Podle nich je totiž méně více.Někteří sice souhlasili, že Patricie je bez nalíčení krásná, ale dodávali, že „tohle má taky něco do sebe“.A moc úspěchu u pár komentujících nesklidily ani její šaty.Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu Naše cesty od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211031/asi-budu-na-holky-kaira-hrachovcova-odhodila-svrsky-a-podrazdila-uzivatele-16344530.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, fotografie, patricie pagáčová, outfit