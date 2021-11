https://cz.sputniknews.com/20211101/muz-v-bratislave-zautocil-macetou-na-kolemjdouciho-byl-zadrzen-a-hrozi-mu-az-tri-roky-vezeni--16365148.html

Muž v Bratislavě zaútočil mačetou na kolemjdoucího. Byl zadržen a hrozí mu až tři roky vězení

Mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Bratislavě Michal Szeiff informoval o tom, že včera, v neděli 31. října, ve večerních hodinách v bratislavském... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

Szeiff poznamenal, že muž měl napadnout druhou osobu nejprve slovně a následně i fyzicky. V ruce držel mačetu. Po útoku pak pachatel z místa utekl ve směru do centra města. Policejní hlídky po přijetí oznámení okamžitě začaly prohledávat centrum Bratislavy. Hlídky pohotovostních motorizovaných jednotek Policejního sboru muže hned našli a zadrželi. Muž je nyní obviněn z výtržnictví, v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.Slovák řešil spor s mačetou v rukáchPřipomeňme, že slovenská policie letos již musela řešit jeden podobný případ, kdy byla jako útočná zbraň použita mačeta. V obci Vechec v okresu Vranov nad Topľou muž napadl svého souseda a zabodl mu mačetu přímo do zad. Incident se odehrál na konci červena krátce po půlnoci ve dvoře jednoho z domů v obci Vechec. Místní 38letý muž napadl svého o rok staršího souseda s mačetou v ruce. Naštěstí muž útok přežil, ale doba léčení potrvá od 14 do 28 dní.Policisté pachatele zadrželi a umístili do cely. Vyšetřovatel již útočníka obvinil ze zločinu ublížení na zdraví a zpracoval návrh na jeho vzetí do vazby. Když se vina prokáže, hrozí mu trest odnětí svobody na čtyři až deset let.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

