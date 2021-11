https://cz.sputniknews.com/20211101/nocni-mura-pro-uzivatele-starsich-verzi-smartphonu-whatsapp-dnes-zablokuje-pristup-milionum-lidi-16363121.html

Noční můra pro uživatele starších verzí smartphonů. WhatsApp dnes zablokuje přístup milionům lidí

Aplikace WhatsApp dnes, 1. listopadu, navždy ukončí podporu na mnoha chytrých telefonech. Všichni uživatelé, kteří mají na svých zařízeních starší verze... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

Očekává se, že zastavení podpory starších verzí operačních systémů postihne více než 50 různých modelů chytrých telefonů.Uživatelé Androidu tak budou muset aktualizovat svůj software do verze 4.1 nebo novější. Uživatelé iPhonů musí mít své zařízení minimálně se systémem iOS 10.V případě Androidů ukončení podpory znamená, že řada populárních telefonů ztratí přístup k messengeru. Dotkne se to například modelů Samsung Galaxy S3 a Huawei Ascend Mate.U Apple, v případě nemožnosti instalovat dnes přístupnou verzi iOS 15, přestane fungovat aplikace na iPhonech 4, 5, 6, 6S, 6S Plus a SE.Technologické firmy pravidelně přestávají podporovat starší zařízení. Google také nedávno znemožnil přístup ke Gmailu, YouTubu a Google Mapsu na starých telefonech Android.Důvodem takového rozhodnutí se zpravidla stává skutečnost, že udržování bezpečného fungování aplikace na velmi starých verzích iOS nebo Androidu je drahé a není tedy nákladově efektivní.Připomínáme, že používání zastaralého softwaru představuje pro zařízení obrovské bezpečnostní riziko kvůli větší zranitelnosti vůči útokům hackerů. Proto je aktualizace operačního systému tak důležitá.Jak dálPokud váš chytrý telefon nedokáže na svém operačním systému udržet běh aplikace WhatsApp a vy ji nadále chcete používat, tak vám nezbude nic jiného, než zainvestovat do nového telefonu.Na vašem novém zařízení si budete moci obnovit profil, jakmile zadáte své staré telefonní číslo.Pamatujte, že nelze přesouvat historii chatů mezi různými platformami. Tudíž pokud přejdete například z Androidu na iOS, tak si svou historii zpráv můžete exportovat pouze v podobě přílohy vašeho emailu.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

