https://cz.sputniknews.com/20211101/novy-fasismus-zacina-cesi-na-sitich-utoci-na-fialu-uz-jsou-volici-zklamani-16368581.html

„Nový fašismus začíná.“ Češi na sítích útočí na Fialu. Už jsou voliči zklamaní?

„Nový fašismus začíná.“ Češi na sítích útočí na Fialu. Už jsou voliči zklamaní?

Ministerstvo financí dnes informovalo o tom, že schodek státního rozpočtu ke konci října stoupl na 335 miliardy korun ze zářijových 326,3 miliardy korun, což... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-01T20:53+0100

2021-11-01T20:53+0100

2021-11-01T20:53+0100

česko

sociální síť

rozpočet

reakce

komentář

petr fiala

schodek

voliči

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/12804342_0:21:1001:584_1920x0_80_0_0_96f3fa4f9d114e64315c8a25dcb72560.jpg

Jak poznamenává Fiala na svých sociálních sítích, tohle je cíl, kterého chce jako politik dosáhnout za každou cenu. Ujišťuje přitom, že se úspory nebudou hledat na lidech, ale jen na státu.„Cíl, který jsem jasně dal: rozpočet se musí dostat pod deficit 300 miliard. Na tom pracujeme. Po ministrech budu chtít, aby našli úspory na provozních výdajích ve svých resortech ve výši 6 %. Musíme šetřit na státu, ne na lidech,“ tvrdí Fiala.Po tomto příspěvku však možný budoucí premiér narazil na vlnu nepochopení ze strany uživatelů sociálních sítí. Lidé totiž nevěří, že by se snížením administrativních výdajů skutečně podařilo pokrýt nutné úspory, a proto se domnívají, že realizaci Filových ambiciózních cílů budou nakonec muset zaplatit ze svých peněženek.Fialůvtým na to hned reagoval upozorněním, že nová vláda nemá v plánu vytvořit nová ministerstva, ale jen dva ministerské posty bez portfeje, kdy ministři nebudou spravovat aparát žádného ministerstva.Tohle vysvětlení však komentující nepřesvědčilo, a tak se začala objevovat řada dalších kritizujících komentářů.„To jsme už slyšeli opakovaně. Nikdy to ale nebylo těch slibovaných 125 miliard, po převzetí vlády. A ti ministři bez portfeje budou bez sekretářek?“ řečnicky se zeptala Jitka Kešnerová.„Tak co vy, kteří jste je volili proti Babišovi? Z bláta do louže… Už to chápete, že je to jedna banda?“ zajímá se Olga Hübnerová.„Nový fašismus začíná,“ prohlásil uživatel Lubomír Plecho.Nicméně, je nutné poukázat také na to, že se našlo nemálo komentářů, ve kterých lidé vyslovovali svou podporu Fialovi a víru v to, že se mu podaří splnit své sliby tak, aby nikdo nezůstal rozčarovaný.„Moc držím palce, prosím,nezklamte lidi, co vám důvěřují,“ napsala Ludmila Stehlíková.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

https://cz.sputniknews.com/20211027/poslanec-ondracek-mame-moc-prasat-a-malo-koryt-16305835.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociální síť, rozpočet, reakce, komentář, petr fiala, schodek, voliči