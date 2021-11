https://cz.sputniknews.com/20211101/nyt-informoval-o-tajnych-jednanich-usa-a-rf-16363717.html

NYT informoval o tajných jednáních USA a RF

USA a Rusko měly po první schůzce Bidena a Putina v Ženevě řadu neveřejných jednání, a to v Moskvě, Finsku, a Švýcarsku, píší americké noviny The New York... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

Po první schůzce prezidentů USA a RF Joea Bidena a Vladimira Putina v Ženevě došlo k řadě tajných jednání na různá témata, napsaly americké noviny The New York Times 31. října s odkazem na nejmenované zdroje. Podle novin zastupuje na těchto jednáních USA náměstkyně prezidentova poradkyně pro národní bezpečnost Anne Neubergerová.„Celá série kontaktů“ po ženevském summituPo červnovém summitu se konala „celá série kontaktů“ mezi USA a Ruskem, zejména vysoce postavených zástupců americké administrativy, kteří třikrát zavítali do Moskvy, píší noviny. Kromě toho se konaly schůzky na neutrálním území, ve Finsku a Švýcarsku. NYT píše s odkazem na vysokou úřední osobu z americké administrativy, že si USA „velmi jasně uvědomují“ záměry Putina a Kremlu, ale považují za možnou spolupráci v takových otázkách, jako je kontrola zbrojení.Novinový zdroj také promluvil o těsné spolupráci USA a RF v problému obnovení jaderné dohody s Íránem, a take, v menší míře, ve vztazích se Severní Koreou. Současně uvedl celou řadu jiných sfér, v nichž se ruská strana „snaží klást překážky.“Kybernetická kriminalita a kontrola zbrojeníThe New York Times píše, že USA předaly Rusku jména hackerů podezřelých z kybernetických útoků, aby se přesvědčily, jestli budou následovat zatčení. Washington tím prověřuje vážnost Putinových slibů ohledně pomoci v boji s vyděračskými viry a jinými druhy kybernetických zločinů, píší dále noviny s odkazem na nejmenovaného amerického úředníka. USA a RF udržují rovněž v současnosti vážný a „nejhlubší za poslední léta“ dialog o kontrole zbraní, uvádí NYT.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

