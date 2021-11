https://cz.sputniknews.com/20211101/pirati-vytahuji-spinave-pradlo-stan-nas-v-kampani-podvedl-rakusan-slibil-odvetnou-analyzu-16365819.html

Piráti vytahuji špinavé prádlo: STAN nás v kampani podvedl. Rakušan slíbil odvetnou analýzu

Piráti vytahuji špinavé prádlo: STAN nás v kampani podvedl. Rakušan slíbil odvetnou analýzu

Server Neovlivní.cz zveřejnil závěry interní analýzy, kterou nechala vypracovat Česká pirátská strana poté, co ve volbách získala jen čtyři poslanecká křesla... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že uskupení Pirátů a STAN v říjnových volbách do sněmovny získalo 37 mandátů za 15,6 procenta hlasů. Kvůli preferenčním hlasům však v dolní komoře zasedne 33 poslanců za STAN a čtyři za Piráty, kteří do koalice vstupovali jako silnější uskupení.Z interního 27stránkového šetření vyplývá, že Starostové podle Pirátů nadržovali svým kandidátům v předvolební kampani. Analýza se opírá o fakt, že na cílenou reklamu vynaložili Starostové mnohem více peněz.Díky preferenčním hlasům ve Středočeském kraji například uspěla zastupitelka Dolních Břežan a Rakušanova spolupracovnice Barbora Urbanová.Analýza Starostům vyčítá konkrétní kroky. Strana měla podle kontrolorů v kampani na starost takzvaný mikrotargeting, což je forma kampaně zacílená na určité segmenty populace.Piráti spočítali, že 68 procent vynaložených finančních prostředků na takzvaný mikrotargeting mířilo na kandidáty, kteří nakonec získali mandát. Drtivá většina nových poslanců STAN (26 z celkových 33) se v kampani mohla o tuto podporu opřít.Vít Rakušan: Nic jsme neporušiliŠéf starostů Vít Rakušan na své facebookové stránce uvedl, že o příčinách volebního výsledku se mělo nejprve jednat v rámci koalice, pohled STAN na důvody výsledků je jiný.Rakušan uvedl, že na osobnostní kampani byla shoda a podpořila ji i koaliční rada.Reakce na analýzu na sociálních sítíchK pirátské analýze se vyjádřil na Twitteru investor Radovan Vávra.A rýpl si ještě jednou: „Nejlepší analýzu kampaně Pirátů provedl můj syn, když mu bylo asi pět a hrál si s Minecraftem. Zněla: Možná jsem ten bazén s lávou neměl dávat na střechu.“Pirátskou analýzu kritizuje senátor STAN Zdeněk Hraba, který Pirátům připomněl některé jejich výroky z předvolební kampaně. Naráží tak na dva výroky z letošního léta. První z nich patří exposlanci Ondřeji Profantovi (Piráti). „Problém je zcela jednoduchý. Sněmovna je plná konzervativních bílých páprdů a velká část inklinuje k fašismu. V této situaci je to prosazovat docela těžké. A kdo tomu nevěříte, tak se podívejte na projednávání prvního čtení manželství pro všechny,“ řekl tehdy Profant při sněmovní debatě o manželství pro všechny.Druhý vyslovil na Twitteru další bývalý poslanec Pirátů František Kopřiva, když komentoval berlínské vyvlastňování bytů. „Reminder pro místní konzervativní obdivovatele Západu: Včera se občané vyslovili v jedné zemi pro manželství pro všechny a v metropoli druhé země pro vyvlastnění čtvrt milionu bytů od největších developerů,“ uvedl exposlanec. Jeho výrok během předvolební kampaně vzbudil rozruch.

