Podváděli! Babiš zuří kvůli Bohemia Energy a chystá trestní oznámení

2021-11-01T11:00+0100

2021-11-01T11:00+0100

2021-11-01T11:00+0100

„Čau lidi, řešíme Bohemia Energy, člověk se dozví neuvěřitelné věci. Podáme trestní oznámení na podvodné jednání. A vrátíme se k institutu hromadné žaloby,“ oznámil Babiš.Kvůli konci dosud největšího uskupení alternativních dodavatelů energií musí kolem 900 000 jejich odběratelů hledat nového dodavatele energií. Bohemia Energy to zdůvodnila přetrvávajícím extrémním růstem energií na velkoobchodních trzích.Podle něj za vzniklou situaci může zčásti i evropská legislativa.Premiér dále vyzval bývalé klienty Bohemia Energy, aby přešly od dodavatele poslední instance. Tak vyřeší problém obrovských záloh, které musejí spotřebitelé platit. Nyní podle něj Havlíček s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) řeší, jak zálohy zastropovat.Kabinet dále jedná o možnostech poskytnutí mimořádné pomoci, jako to bylo v případě tornáda, odpuštění DPH a odpuštění plateb za obnovitelné zdroje.Dále Babiš slibuje obnovení institutu hromadné žaloby. Návrh by měl předložit Poslanecké sněmovně. V minulém funkčním období to Babišova vláda nestihla v parlamentu prosadit.Připomeňme, že Bohemia Energy 13. října oznámila, že ukončuje svou podnikatelskou činnost.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

