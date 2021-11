https://cz.sputniknews.com/20211101/policie-cr-muz-ktery-zemrel-v-plzni-kratce-po-zadrzeni-policii-byl-predavkovany-drogami-16370654.html

Policie ČR: Muž, který zemřel v Plzni krátce po zadržení policií, byl předávkovaný drogami

Policie ČR: Muž, který zemřel v Plzni krátce po zadržení policií, byl předávkovaný drogami

Smrt muže z Plzně nesouvisí se zákrokem policie. Podle předběžných výsledků pitvy jsou na vině drogy. Informovala o tom policejní mluvčí Ivana Jelínková... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-01T21:59+0100

2021-11-01T21:59+0100

2021-11-01T21:59+0100

česko

policie

drogy

smrt

plzeň

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1084/16/10841644_0:59:3093:1798_1920x0_80_0_0_ffe2200c4e5a9d3090505a6414d412d0.jpg

„Krajští policisté obdrželi předběžný výsledek soudní pitvy sedmadvacetiletého muže. Z této zprávy vyplývá, že není příčinná souvislost mezi smrtí a použitím donucovacích prostředků ze strany policistů, kteří dotyčného omezili na osobní svobodě. Z předběžných výsledků soudní pitvy vyplývá, že smrt nastala v důsledku předávkování návykovými látkami,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Jelínková.Sedmadvacetiletý muž zemřel 27. října ráno poté, co ho zajistila policie. Předtím se ve čtvrti Bolevec dobýval do jednoho domu, napadl svého příbuzného, a poté i přivolané policisty. Informovala o tom ve středu krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.Burešová neupřesnila, jaké donucovací prostředky policie použila. Přestože muž podle policie nejevil známky zranění, po chvíli zkolaboval a nepodařilo se ho oživit ani policistům, ani přivolaným záchranářům.Vyšetřovatelé nařídili pitvu, jejíž předběžné výsledky nyní dostali.Na předávkování zemřel také muž v TeplicíchV Česku to však letos není první případ, kdy při policejním zásahu nebo po něm někdo zemřel. Policisté 19. června zasahovali v Teplicích kvůli potyčce dvou mužů, kteří rovněž poškozovali cizí auta.Šestačtyřicetiletý muž poté zemřel v sanitce. Následně se konalo několik demonstrací a vyšetření události žádala řada tuzemských i zahraničních organizací. Minulý týden policie zveřejnila závěry pitevní zprávy, podle níž mezi zákrokem policistů a úmrtím muže není souvislost a smrt muže přímo souvisela s intoxikací pervitinem.Po potyčce a následném zásahu strážníků v Březnici na Příbramsku zemřel letos v srpnu čtyřiadvacetiletý muž. Policie v září oznámila, že podle soudního lékaře byl příčinou úmrtí otok mozku způsobený úrazem. Mechanismus vzniku zranění je předmětem dalšího znaleckého zkoumání. Tragické události předcházelo podle policie fyzické napadení mezi čtyřmi lidmi. K potyčce byli přivoláni strážníci, kteří při zásahu použili slzotvorný prostředek. Mladík upadl do bezvědomí a později v nemocnici zemřel.

plzeň

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, drogy, smrt, plzeň