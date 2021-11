https://cz.sputniknews.com/20211101/prvni-skoly-v-praze-maji-toaletu-pro-nebinarni-deti-zaci-jsou-vedeni-ke-kritickemu-mysleni-tvrdi-16362904.html

První školy v Praze mají toaletu pro nebinární děti. Žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení, tvrdí

První školy v Praze mají toaletu pro nebinární děti. Žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení, tvrdí

Nebinární toalety dorazily i do Prahy. Zatím se týkají pouze některých škol, v první řadě těch, kde se vyučuje v anglickém jazyce. Jsme otevřeni jakémukoli... 01.11.2021

Ačkoli jsou žáci, které se neidentifikují jako děvčata nebo chlapci, v Česku spíše raritou, sociální zařízení pro nebinární děti se pomalu rozšiřují i v Česku. V International School of Prague si žáci a učitelé mohou vybrat, jak je budou oslovovat, a vybrat si neutrální anglické zájmeno they (oni). Nově si mohou dokonce vybrat, zda využijí toalety pro své pohlaví nebo genderově neutrální.Podle Andrey Koudelkové, která má v International School of Prague na starost rozvoj školy, je to dáno otevřeností školy, v níž jsou žáci vedeni ke kritickém myšlení a mohou vše beze strachu prodiskutovat.V Česku je to ale zatím spíše vzácný případ. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se s otázkou nebinárních žáků zatím většina škol nesetkala a nebinární toalety proto nemají.Pro zlepšení prostředí nebinárních dětí se vyslovil i sociolog Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Sloboda. Obává se ale, že zavádění zvláštních toalet může jejich postavení naopak zhoršit. Tyto děti mohou čelit i šikaně a být vyloučeni z kolektivu.Koudelková ze své strany kritizuje tvrzení zástupců škol, že se jich problém potřeb transgenderových dětí netýká.Připomeňme, že v září Lidové noviny informovaly, že v Česku roste počet dětí, které žádají o změnu pohlaví. Předseda Sexuologické společnosti Petr Weiss to připsal především větší informovanosti populace. Podle odborníků se ně nejčastěji obracejí děti kolem dvanácti až šestnácti let. Lze se ale setkat i s mladšími pacienty. Bez souhlasu zákonného zástupce však lékaři nikdy nesmí zahájit léčbu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

