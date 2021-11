https://cz.sputniknews.com/20211101/putin-oznacil-rozmisteni-americkych-raket-v-evrope-za-hrozbu-16364974.html

Putin označil rozmístění amerických raket v Evropě za hrozbu

Putin označil rozmístění amerických raket v Evropě za hrozbu

Ruský prezident Vladimir Putin během pondělního setkání s představiteli ruské armády v Soči prohlásil, že rozmístění amerických raket v Evropě představuje... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-01T16:16+0100

2021-11-01T16:16+0100

2021-11-01T16:16+0100

svět

vladimir putin

obrana

námořnictvo

vzdušné síly

nato

rusko

rozmístění raket

raketový systém

s-400

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/14210343_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_3bf353df6965ca104aaefbf3c228e76d.jpg

„Všem jsou známy plány Spojených států amerických ohledně rozmístění raket středního doletu v Evropě. To pro nás představuje velké nebezpečí a hrozbu,“ řekl Putin během setkání s představiteli ministerstva obrany.Putin také poznamenal, že Rusko bude „přiměřeně reagovat“ na pokusy cizích zemí prolomit strategickou paritu.„Všichni jsme si dobře vědomi toho, že někteří naši zahraniční partneři nepřestávají usilovat o narušení parity, a to i prostřednictvím rozmístění globální protiraketové obrany v bezprostřední blízkosti našich hranic. Těchto hrozeb pro bezpečnost Ruska si nemůžeme nevšimnout a budeme reagovat odpovídajícím způsobem,“ řekl Putin.Modernizované ruské systémy protivzdušné obrany budou podle ruského prezidenta schopny detekovat a zničit hypersonické a balistické rakety všech typů.„V rámci státního zbrojního programu za poslední čtyři roky bylo dodáno 25 protivzdušných raketových systémů S-400 a přes 70 moderních stíhaček. Bylo modernizováno více než 20 systémů S-300 a 90 letadel,“ poznamenal ruský lídr.Rusko ovšem podle něj i nadále potřebuje zlepšovat systémy vzdušné obrany.„To přímo souvisí s vývojem v předních zemích velice perspektivníchútočných prostředků, které mají vysoké rychlostní charakteristiky. Vyžaduje to jak společné vojensko-politické prostředí, včetně rostoucí intenzity letů NATO v blízkosti ruských hranic, tak i výskyt lodí aliance s řízenými raketovými zbraněmi ve vodách Baltského a Černého moře,“ zdůraznil Putin.Dodal, že ruská armáda brzy obdrží první sériově vyráběný raketový systém S-500.Během setkání vrchní velitel Ruska hovořil také o klíčových prioritách ohledně modernizace ruského námořnictva.„Dalším mimořádně důležitým úkolem je vybavit ruské námořnictvo novou moderní technikou a zbraněmi. Za poslední 4 roky obdrželo námořnictvo celkem 49 nových lodí a bojových člunů, 9 pobřežních raketových systémů a 10 letadel,“ uzavřel věc Putin.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211031/lavrov-okomentoval-plany-nato-na-vytvoreni-zakladen-v-cernem-mori-16356470.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, obrana, námořnictvo, vzdušné síly, nato, rusko, rozmístění raket, raketový systém, s-400, s-500