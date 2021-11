„Tohle chce Hollywood!“ Tanečnice Lálová svým sexy vzhledem všem ve StarDance vyrazila dech

https://cz.sputniknews.com/20211101/tohle-chce-hollywood-tanecnice-lalova-svym-sexy-vzhledem-vsem-ve-stardance-vyrazila-dech--16366326.html

01.11.2021

2021-11-01T17:16+0100

2021-11-01T17:16+0100

2021-11-01T17:16+0100

Veronika Lálová se objevila na sobotním přenosu StarDance. Kdo by si však myslel, že sem zamířila pouze jako divačkaa podporavatelky kolegů, mýlil by se. Tato kráska totižpracovala.A o své dojmy se podělila i na Instagramu. „Velký dárek k narozeninám jsem dostala od @ceskatelevize a štábu @stardancecz. Moc si vážím příležitosti, kterou jsem na tento týden, než se Terezka uzdraví, dostala. „StarDance kolem dokola.“ Děkuji!“ dodala.Vyjádřila se také k tomu, co měla v daný večer na sobě. Všechny přítomné totiž okouzlila naprosto úchvatnými rudými šaty ze salonu Le Monika.A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat, protože Lálová v rudých šatech odzbrojila snad všechny.Hrnuly se i další lichotky: „Ty šaty vám hrozně sluší.“Někteří dokonce psali, že jsou to nejhezčí šaty na světě: „Woooow!!! Sooo, soo beautiful! Víc nemám, co dodat! Hezčí šaty jsem v životěneviděla!!“Další podotýkali, že Česká televize měla štěstí. „To je terno spíše pro ČT! Teprve teď se na tento pořad pravidelně dívám (i na reprízy)!“ zaznělo.Pánové navíc mohli na Veronice oči nechat: „Jsem netušil, že Afrodita má sestru.“Dle jiných je navíc tanečnice pořádná šťabajzna a neuvěřitelně sexy.Některé komentáře pak ještě obsahovaly opožděné gratulace k narozeninám.Veronika LálováVeronika Lálová je lektorka tance a profesionální tanečnice, která je vícenásobnou mistryní ČR v párové i sólo salse. Tanci se věnuje již od svých sedmi let, kdy ji rodiče poprvé přihlásili do kurzu.V minulosti se účastnila soutěže StarDance, v níž tančila s hercem Zdeňkem Piškulou a sportovcem Davidem Svobodou. Se svým tanečním partnerem Piškulou ve StarDance v roce 2016 dokonce zvítězili.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

