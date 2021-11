https://cz.sputniknews.com/20211101/velvyslanectvi-rf-v-praze-proveruje-informace-o-pohresovani-obcana-ruska-16362439.html

Velvyslanectví RF v Praze prověřuje informace o pohřešování občana Ruska

Údajně by se měl v Česku pohřešovat ruský občan. Ruské velvyslanectví v Praze však zatím nemá žádné informace o zmizení občana RF v Česku. V pondělí to... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

Ruská občanka Lina Rychtikovová v neděli na svém Facebooku sdílela video, ve kterém hovoří o zmizení svého syna Alexandra v České republice, kde studuje. Dotyčný se anrodil v roce 1997.Už dříve ho podle jejích slov měli v Praze zbít místní policisté. Rychtikovová uvádí, že se její syn obrátil na českého ombudsmana pro lidská práva se žádostí o vysvětlení. I ona sama pak ochránce lidských práv kontaktovala, ale hned poté prý její syn zmizel.K věci se nyní vyslovil tiskový mluvčí diplomatické mise Nikolaj Brjakin s tím, že velvyslanectví zatím žádné takové informace nemá.I přesto se ale na profilu Rychtikovové objevil status, v němž dotyčná vše popisuje ještě trochu podrobněji. Uvádí, že její mladší syn odcestoval do Česka studovat před třemi lety. Podle jejích slov měl Alexandr studovat na University of New York (UNYP) v Praze, což je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. Mladík měl dle slov své matky překonat covid-19, který měl u něj těžký průběh. A poté se dostává k již zmiňovaným problémům s policií.Pokračuje pak vyprávěním o tom, jak se Alexandr obrátil na ombudsmana a o dva dny později ho zastavili Romové s tím, že pokud jim nedá telefon, bodnou ho nožem. „Myslím, že to není náhoda,“ řekla jeho matka. Když se pak na ombudsmana obrátila i ona, její syn měl zmizet.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

