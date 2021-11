https://cz.sputniknews.com/20211101/vy-jste-teda-klesnul-na-nejhlubsi-dno-etzler-vysvetlil-svuj-vyrok-a-zda-se-nastval-jeste-vic-16361979.html

„Vy jste teda klesnul na nejhlubší dno!" Etzler vysvětlil svůj výrok a zdá se naštval ještě víc

„Vy jste teda klesnul na nejhlubší dno!“ Etzler vysvětlil svůj výrok a zdá se naštval ještě víc

Situace kolem skandálního výroku novináře Tomáše Etzlera o neočkovaných se nadále vyhrocuje. Poté, co se řada lidí k případu vyjádřila a advokátka Zwyrtek... 01.11.2021

„Původně jsem nad nenávistnými reakcemi mával rukou, ale jelikož situaci eskalují jedinci, kteří se z různých důvodů potřebují zviditelnit a přiživují se na nich některá média, uvedu pár slov,“ zahájil Etzler svůj vysvětlující příspěvek na Facebooku.„Záměrně tvrdou nadsázkou a provokativně jsem se vyjádřil ke skutečnosti, že díky mnoha nezodpovědným, sobeckým nebo hloupým spoluobčanům se v České republice opět silně zhoršuje covidová situace,“ pokračoval.Novináře děsí skutečnost, že se vrací některá opatření a opět se přetěžují nemocnice, zatímco Ministerstvo zdravotnictví ČR hovoří o „epidemii neočkovaných“.Reakce sledujícíchI když se našlo nemálo těch, kteří po tomto vysvětlení souhlasili s novinářem, že prý odpůrcům očkování má být řečeno natvrdo, že se mýlí, drtivá většina komentujících viděla v jeho vyjádření další pokus o arogantní obvinění neočkovaných z nepříznivého vývoje epidemiologické situace.„Tomáš Etzler. Je mi z vás ZLE. Napíchejte si dalších 10 vakcín rovnou do mozku, ať nemáte strach z nás neočkovaných a přestanete vinit druhé za svoji SLABOST, k čemu vám byly vakcíny, když dále žijete ve strachu a šíříte ZLO & nenávist k rozdělení společnosti? Hanba vám!!!“ reagovala Paola Poetta.„Vy jste fakt cynik a sobec. Ta žaloba na Vás je jedině dobře, protože ty vaše sprosté výpady proti nám neočkovaným jsou už hodně přes čáru. Doufám, že za ně ponesete plnou zodpovědnost. Stud od Vás nečekám, protože Vaše emoční inteligence je zjevně na nule,“myslí si Kateřina Síkorová.„Jakže byl ten tweet? Že neočkovaní neumírají dostatečně rychle? Nadsázka? A kdyby tam bylo cikáni/židi/uprchlíci... byla by to také nadsázka? Já nevím, od světaznalých (bez ironie) novinářů bych čekala zdrženlivost a nikoli kontraproduktivní přilévání oleje do ohně. Zklamání:-(,“ napsala Alena Smejkalová.„Timto ‚vysvetlujicim‘ prispevkem jste jasne ukazal svuj character. Širite lzi a nenavist proti neockovane skupine,“ komentovala Veronika Vágnerová, která věří, že si novinář za to ponese následky.K novému příspěvku novináře se v komentářích vyjádřil i člen Trikolóry Petr Štěpánek.„Vy jste teda klesnul na nejhlubší dno!“ shrnula Jana Volfová.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

