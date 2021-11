https://cz.sputniknews.com/20211101/wt-chovani-iranu-se-stava-problemem-varoval-blinken-16360943.html

WT: Chování Íránu „se stává problémem,“ varoval Blinken

WT: Chování Íránu „se stává problémem,“ varoval Blinken

Ministr zahraničí USA Antony Blinken učinil v neděli prohlášení, že se „agresivní“ pokusy Íránu o rozvoj jaderného programu „stávají problémem,“ píše The... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle Blinkena se USA i nadále domnívají, že nejlepším způsobem urovnání dnešní krize je návrat k „jaderné dohodě“ diplomatickou cestou, avšak nevylučují ani „jiné varianty“ jednání.Administrativa prezidenta USA Joea Bidena v neděli varovala, že íránský jaderný program „se stává problémem,“ a že Washingtonu a jeho spojencům zbývá stále méně času, aby uzavřeli s Teheránem jakékoli dohody dříve, než nahromadí dost paliva na výrobu jaderných zbraní, informují noviny. Podle WT je to postoj ministra zahraničí USA Antonyho Blinkena.Pan Blinken sdělil ve vysílání televize CBS, že USA a jejich spojenci zvažují nejrůznější varianty akcí pro případ neúspěšných jednání s Íránem, zřejmě včetně vojenského zásahu, upřesňuje se v článku WT.„Nadále se domníváme, že nejlepším způsobem navrácení íránského jaderného programu do rámce takzvaného Společného komplexního akčního plánu je diplomacie. Zvažujeme však i jiné varianty pro případ, že Írán nebude připraven rychle a v dobré víře s námi vstoupit do jednání a začít od toho bodu, kde jsme v červnu skončili,“ citují noviny Blikenova slova.V případě, že se Íránu podaří získat jadernou zbraň, stane se z něj z hlediska národní bezpečnosti a zahraniční politiky pro USA a spojenecký Izrael skutečná „hrůza,“ varuje novinář WT. Navíc to zcela změní poměr sil na Blízkém východě, z Islámské republiky se okamžitě stane nejvlivnější regionální hráče, uvádí autor článku.Podle informace The Washington Times Blinken rovněž zdůraznil, že o obnovení dohody a opětovné omezení jaderných ambicí Teheránu usilují take ostatní státy, které podepsaly Společný komplexní akční plán, včetně Velké Británie, Francie, Německa, Ruska, a Číny. Washington, Londýn, Paříž a Berlín předtím vyzvaly ve společném prohlášení íránského prezidenta Ebráhíma Raísího, aby co možná nejdříve využil možnosti navrácení k jednáním, píší noviny.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

