https://cz.sputniknews.com/20211101/zvrat-v-pripadu-paseracky-terezy-brzy-ji-propusti-z-vezeni-temer-devitilety-trest-si-neodpyka-16363504.html

Zvrat v případu pašeračky Terezy: Brzy ji propustí z vězení, téměř devítiletý trest si neodpyká

Zvrat v případu pašeračky Terezy: Brzy ji propustí z vězení, téměř devítiletý trest si neodpyká

V případu mladé pětadvacetileté Češky Terezy Hlůškové, která byla v lednu roku 2018 zadržena v Pákistánu s devíti kily heroinu v kufru a následně obviněna... 01.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-01T13:37+0100

2021-11-01T13:37+0100

2021-11-01T13:37+0100

česko

soud

drogy

pašeráctví

trest

vězení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/889/20/8892099_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_16873252d971933b5412eea05e4a392e.jpg

Hlůšková se může radovat. Po necelých čtyřech letech ve vězení, které zde strávila kvůli obvinění z pašování drog, byla nynízproštěna obžaloby. Novou, a pro některé i překvapivou, informaci již potvrdila tisková mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. Uvádí se, že by dotyčná měla být propuštěna do pár dní po vyhotovení rozsudku.Mluvčí resortu zahraničí vzápětí doplnila, že informace je od konzula v Pákistánu, který s advokátem komunikoval.Zmiňme, že Hlůšková s rozsudkem dlouhodobě nesouhlasila a odvolávala se proti němu. Zejména si stěžovala na zhoršující se zdravotní potíže, a také měnila právníky. Nyní se však dočkala osvobozujícího rozsudku. Ten měl soudce vynést kvůli údajným chybám, jichž se policisté během vyšetřování dopustili.Dodejme, že již dříve právník obvinění prohlašoval, že jeho klientka má 90% šanci na osvobození. Zmiňoval, že bude argumentovat procesními nedostatky při projednávání kauzy u prvoinstančního soudu.Reakce ZdechovskékoNovinky v případu české pašeračky zaznamenal také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se k celé věci vyslovil na svém Twitteru.Svým komentářem ale vyvolal rozporuplné reakce. Někteří podotýkali, že rozhodně není k čemu gratulovat.A další se přidávali: „Není k čemu, … Soud ji zprostil díky špatném vyšetřovaní, ne proto, že by byla nevinná… Tzn. že by o tom, že převáží drogy nevěděla…“Někteří zase dodávali, že Hlůšková se do tamního vězení již „projistotu po celýsvůj život raději nepodívá“.Ke všem těmto komentářům pak Zdechovský jen doplnil, že ji nehájí, ale že je pro něj „klíčové dostat české občany vždy zpět domů“.Případ Terezy H.Terezu Hlůškovou z Uherského Hradiště zadrželi celníci 10. ledna roku 2018 na letišti v Láhauru. Uvádí se, že měla projít přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek, když směřovala na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Pákistánský tisk uvádí, že se poté chystala do Irska. Celníci našli v kufru celkem devět kilogramů drogy. Mladá žena od začátku tvrdí, že je nevinná, soud o tom však nepřesvědčila. Tereza byla odsouzena na osm let a osm měsíců, rozsudek byl však nepravomocný.Zmiňme, že mladá žena již od začátku tvrdí, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Ve vězení strávila bezmála čtyři roky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

soud, drogy, pašeráctví, trest, vězení