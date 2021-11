https://cz.sputniknews.com/20211102/babis-v-glasgow-misto-blokovani-nord-streamu-2-sjednejte-dlouhodobe-kontrakty-s-ruskem-16373568.html

Babiš v Glasgow: Místo blokování Nord Streamu 2 sjednejte dlouhodobé kontrakty s Ruskem

Babiš v Glasgow: Místo blokování Nord Streamu 2 sjednejte dlouhodobé kontrakty s Ruskem

Premiér Andrej Babiš se během klimatické konference OSN ve skotském Glasgow kriticky vyjádřil ke klimatickému balíčku Fit for 55. Zelená dohoda by se bez... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

„Ochrana životního prostředí je v posledních letech nahrazována bojem proti klimatické změně. Evropská unie usiluje o to, aby do roku 2052 dosáhla nulové úrovně emisí, tak jak je stanoveno v její Zelené dohodě a zakotveno v Klimatickém zákoně,“ uvedl Babiš.Český premiér také upozornil na to, že Evropa produkuje pouze 9 procent CO2, a není možné ničeho dosáhnout bez největších znečišťovatelů, jako je například Čína. Legislativní návrhy Fit for 55 Evropské unie, kdy má do roku 2030 dojít ke snížení emisí o 55 procent považuje Babiš za ambiciózní.Babišovi se nelíbí návrh Evropské komise, aby od roku 2035 nemohly nové automobily produkovat žádné emise oxidu uhličitého, kritizoval také legislativu o emisních povolenkách, což dopadá na ceny energií.„Navzdory těmto skutečnostem Evropská komise nadále předkládá nebezpečné návrhy, například návrh na zákaz spalovacích motorů v roce 2035 nebo na zavedení emisních povolenek pro dopravu a individuální bydlení. Kvůli nevhodné legislativě a spekulacím se cena emisních povolenek vymkla kontrole, což má za následek prudce rostoucí ceny elektřiny. V důsledku toho a v souvislosti s rychle rostoucími cenami zemního plynu, vyvolanými většinou mocenskými hrami mezi jednotlivými státy, může být mnoho Evropanů ohroženo energetickou chudobou,“ upozornil český premiér.Babiš také upozornil na závislost EU na ruském plynu. Podle něj by měla EU místo blokování plynovodu Nord Stream 2 sjednat dlouhodobé kontrakty s Ruskem.„Namísto sjednání dlouhodobých kontraktů s Ruskem se evropští politici horlivě snaží zablokovat tranzitní kapacitu plynovodů Nord Stream 2 a Opal s poukazem na obavy z budoucí závislosti EU na Rusku. Dámy a pánové, možná to bude pro vás novinkou, ale my už jsme závislí na ruském zemním plynu a budeme na něm nadále závislí nejméně po dobu příštích 20 až 30 let. Žádný jiný způsob, upřímně řečeno, neexistuje, jelikož EU potřebuje ročně 400 miliard krychlových metrů zemního plynu, ale vyrábí pouze 50 miliard,“ uvedl dál Babiš.Babiš kritizoval také to, že EU nebere v úvahu podmínky jednotlivých členských států.Babiš se také dotknul tématu jaderné energie a jejího prosazení jako čistého zdroje. Podle něj Česko nemůže spoléhat pouze na obnovitelnou energii, nakolik to klimatické podmínky neumožňují. Jedinou cestu pro Českou republiku, jak dosáhnout nulových emisí CO2, premiér vidí v jaderné energii a zemním plynu.Podle premiéra by Zelená dohoda také mohla nést odpovědnost za ztrátu konkurenceschopnosti EU, zvyšování chudoby, nezaměstnanosti, růst cen energií, rozpad průmyslu.„Zelená dohoda prostě chce příliš mnoho, příliš brzy a za jakoukoli cenu,“ míní Babiš.Podle Babiše by tak Evropská unie měla přehodnotit své plány a vzít v úvahu současnou situaci na trhu, rostoucí ceny energie a komodit. Co se týče strategie Zelené dohody, Babiš má za to, že se musejí spočítat její náklady a posoudit její dopady, stanovit individuální cíle a dát členským zemím EU maximální flexibilitu.„Tato konference se skutečně koná v pravý čas. Nedávný vývoj pro nás představuje naléhavý signál k tomu, že musíme začít přistupovat k zelené politice bez ideologie, kriticky a racionálně a musíme prosazovat změny postupně a hospodářsky, politicky a sociálně udržitelným způsobem,“ dodal Babiš.Klimatická konference OSN v Glasgow, známá také pod zkratkou COP26, je považována za nejvýznamnější globální klimatické fórum od přijetí Pařížské klimatické dohody v roce 2015. Dvoutýdenní akci zahájilo Fórum světových lídrů, které se koná ve dnech 1. a 2. listopadu.Uveďme, že na summit do Skotska se sjelo zhruba 130 světových lídrů, včetně amerického prezidenta Joe Bidena i českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Chybí ovšem vrcholoví představitelé Ruska a Číny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

