Bank of America předpověděla, že v roce 2022 bude cena ropy 120 dolarů za barel

Bank of America předpověděla, že v roce 2022 bude cena ropy 120 dolarů za barel

Bank of America Corp. (BofA) zvýšila předpovídanou cenu ropy značky Brent na 120 dolarů za barel v polovině roku 2022. Oznámila to agentura Bloomberg s... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

„Bank of America očekává, že do konce června roku 2022 se zvýší cena ropy značky Brent na 120 dolarů za barel,“ podotýká se na webu agentury. V bance poukázali na to, že globální energetická krize přivedla k prudkému růstu cen plynu a uhlí v celém světě, a to urychlilo obnovování cen etalonních ropných futures na burzách v Londýně a New Yorku na dřívější velké hodnoty.Kromě toho, růst poptávky po benzínu a také dieselovém a leteckém palivu ve spojení s omezeními zpracujících kapacit může dodatečně urychlit zdražení ropy v roce 2022.Bank of America Corp. založená v roce 1904 je diverzifikovaná finanční instituce. BofA patří do takzvané „velké čtyřky“ amerických bank spolu se svými hlavními konkurenty – Citigroup, JP Morgan Chase a Well Fargo.Francouzský prezident Emmanuel Macron podle výsledků summitu G20 v Římě prohlásil, že se členské země G20 dohodly na úzké koordinaci mezi výrobci a spotřebiteli v otázce cen energetických nosičů.Podotkl, že značné zvýšení a volatilita cen plynu a ropy oslabilo světový růst.„Byla zaznamenána nutnost koordinace mezi producentskými a spotřebitelskými státy v krátkém termínu,“ podotkl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

