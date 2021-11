https://cz.sputniknews.com/20211102/belohorcova-to-na-internetu-schytala-za-halloweenske-kostymy-svych-deti-16380353.html

Belohorcová to na internetu schytala za halloweenské kostýmy svých dětí

Halloween je sice už za námi, ale vzpomínky na něj zůstávají dál. Důkazem jsou i fotografie oblíbené slovenské moderátorky Zuzany Belohorcové, která se na... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

Zuzana dala svým obdivovatelům možnost nahlédnout do jejího soukromí a nasdílela fotografie z halloweenské párty. V hlavní roli přitom byly masky jejích dětí.To však nebylo vše. Tomuto svátku Belohorcová věnovala i další posty. A opět se na nich ve velkém objevovaly její potomci.Spousta uživatelů přitom snahu této moderátorky uměla ocenit. A lidé ocenili i samotné komstýmy.Další podotýkali, ať si to děti hlavně užijí a poznamenávali, že zvolili opravdu parádní kostýmy.Fanoušky upoutala zejména maska jejího synka Nevia, která byla inspirována oblíbeným seriálem Hra na oliheň (Squid game).Kdo by si však myslel, že Belohorcová sklidila jen pozitivní ohlasy, hluboce by se mýlil. Pod příspěvky se to totiž hemžilo i kritikou. Některým se například nelíbilo, že stále více lidí dnes přebírá zahraniční svátky a na ty tradiční české už zapomíná.„Mě by zajímalo, proč lidé oslavují satanistický svátek… Mnoho lidí to ani neví a bude to oslavovat jako nějaký super den,“ podotýkali naštvaně jiní.Další si na Belohorcovou stěžovali kvůli kostýmu ze zmiňovaného seriálu, který prý rozhodně není vhodný pro malé děti.Na to ale už Belohorcová reagovala: „Na seriál mu právě nedovolím se dívat, tak jsem mu dovolila aspoň kostým. A upřímně jsem úplně čekala, kdy se s takovým komentářem ozvete. Nezklamali jste.“Zuzana BelohorcováZuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala také reality show Big Brother.Od roku 2012 Zuzana Belohorcová bydlela se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi (Salma, Nevio) na Floridě. Když se s manželem rozhodli opustit slunečné Miami, nejvíce jim chyběl jejich život na pláži. Proto hledali podobné místo v Evropě, kde je to podle nich bezpečnější. Jako první si vybrali Marbellu ve Španělsku. Ale nelíbilo se jim chladné počasí, často tam pršelo. Rodina se proto rozhodla pro nové místo pobytu a brzy se přestěhovala na ostrov Tenerife, kde mají svá sídla i jiné české celebrity.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

