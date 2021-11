https://cz.sputniknews.com/20211102/britanie-vita-ustoupeni-francie-od-hrozeb-v-rybarskem-sporu-prohlasil-britsky-ministr-16374411.html

Británie vítá ustoupení Francie od „hrozeb“ v rybářském sporu, prohlásil britský ministr

02.11.2021

Agentura France Presse uvedla slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který prohlásil, že diskuse mezi Paříží, Londýnem a Evropskou komisí o otázce licencí na rybolov bude pokračovat v úterý. Dal tím na srozuměnou, že od úterní půlnoci nenabudou platnosti sankce vůči Velké Británii, a podotkl, že se sankce nebudou zavádět v době jednání. Státní tajemník při francouzském MZV Clément Beaune později oznámil, že pozval britského vyjednavatele s EU Davida Frosta na návštěvu do Paříže 4. listopadu, a že do té doby nebude Francie užívat sankcí v „rybářském sporu“.„Vítáme rozhodnutí francouzské strany ustoupit od hrozeb, které byly vysloveny minulou středu. Z naší strany jsme vždy říkali, že chceme snížit napětí kolem této otázky. A vždy jsme říkali, že máme dveře otevřené pro posouzení dalších svědectví, která by mohly mít Francie a EU, pokud jde o jiné lodě, jimž by chtěly vydat licence,“ prohlásil ministr ve vysílání televizní stanice Sky News.Eustice rovněž prohlásil, že Francie propustila zadrženou britskou loď, která lovila ryby u francouzských břehů.Francouzská ministryně pro rybolov Annick Girardinová dříve oznámila, že úřady doprovodily do přístavu Le Havre britskou loď, která lovila ryby bez licence u severního pobřeží Francie, a že další britská rybářská loď nesplnila požadavek úřadů a byla pokutována. Ministr životního prostředí Velké Británie ze své strany prohlásil, že Londýn si zachovává právo na odvetná opatření.„Ano, pokud vím, byla tato loď propuštěna. Myslím si, že budou nutné další diskuse,“ řekl ministr Eustice ve vysílání televizní stanice Sky News, kdy odpovídal na otázku, jestli byla zadržená loď propuštěna.Francie 27. října oznámila, že vyhlásí 2. listopadu první sankce proti Velké Británii za neplnění dohody týkající se licencí pro francouzské rybáře. Jak podotkl později Beaune, když mluvil o odvetných opatřeních, britské čluny už nebudou moci vykládat své zboží ve francouzských přístavech.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

