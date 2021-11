https://cz.sputniknews.com/20211102/byvaly-sef-ns-sr-harabin-vlada-pokracuje-v-rozklade-pravneho-statu-i-za-podpory-terajsej-opozicie-16375377.html

Bývalý šéf NS SR Harabin: Vláda pokračuje v rozklade právneho štátu i za podpory terajšej opozície

Bývalý šéf NS SR Harabin: Vláda pokračuje v rozklade právneho štátu i za podpory terajšej opozície

Bývalý šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin v rozhovore pre Sputnik okomentoval právnu situáciu na Slovensku, zhodnotil činnosť parlamentu z právneho hľadiska a... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-02T14:54+0100

2021-11-02T14:54+0100

2021-11-02T14:54+0100

názory

ústava

rozhovor

vláda

štefan harabin

naka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/16374575_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eba32ad5565280139c1a3fca09051f09.jpg

JUDr. Štefan Harabin bol dlhoročný slovenský sudca Najvyššieho súdu SR (od roku 1991), minister spravodlivosti SR (2006-2003), predseda Najvyššieho súdu SR (1998-2003 a 2009-2014). Neúspešne kandidoval na funkciu prezidenta (2019) ako kresťanský a národný kandidát (3. miesto 307 823 hlasov (14,34 %) a ako volebný líder strany Vlasť nedokázal osloviť toľko voličov (2,93%), aby sa strana v roku 2020 dostala do parlamentu. A dodnes je osobou, ktorá sa často v éteri vyjadruje, ktorá svojimi výrokmi a právnymi výkladmi polarizuje spoločnosť. Preto sme ho oslovili ako majstra práva.Pán Harabin, Vy ako bývalý dlhoročný sudca ste nás mnoho krát presvedčili aj vo vyhraných súdnych bojoch so štátom, že máte všetky zákony v malíčku. Neobracia sa Vám dnes žalúdok od krivenia práva na Slovensku?Harabin: Niekedy nemám od toho ďaleko. Nedávno má prekvapila situácia na Najvyššom súde. Ako verejnosť, samozrejme bez rúška, som sa chcel zúčastniť na verejnom zasadnutí v kauze Rostas. V tejto spojitosti sú nahraté viaceré autentické videá, ktoré zachytili moje rozčúlenie sa nad tým, že príslušníci ZVJS, policajti Policajného zboru, ale aj predseda senátu Paluda neovládajú Ústavu, zákony, vrátane Trestného poriadku, hoci prisahali na ich dodržiavanie a na znak toho, že sú nositelia štátnej moci, preto obliekajú uniformy, resp. talár. A to verejne prezentujú pred občanmi priamo na takej pôde ako je Najvyšší súd SR, ktorý by mal byť svätyňou dodržiavania Ústavy, zákonov a rešpektovania základných ľudských práv a slobôd. Sorošovské skorumpované média mi vytýkali, že som zvýšil hlas, resp. kričal. Vzhľadom na závažnosť a intenzitu ich trestnej činnosti (spáchali na pôde najvyššieho súdu zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa) môj hlas bol veľmi mierny. Viete si predstaviť ako bude kričať matka v nemocnici, kde privedie dieťa na ošetrenie a lekár ho zavraždí pred jej očami?Zastavme sa u porušovania Ústavy SR. Vy ste na niektoré poukazovali. Ktoré vykrivenie v tejto oblasti považujete za najzávažnejšie?Retroaktívne zrušenie Mečiarových amnestií na podklade ústavného zákona na návrh vlády, ktorej predsedal Fico. Neústavná inaugurácia Čaputovej do prezidentského úradu predsedom parlamentu Dankom, bez toho, aby bol ukončený proces prezidentských volieb, keďže Ústavný súd nerozhodol ku dňu inaugurácie o volebnej sťažnosti neúspešného kandidáta.Ako sa pozeráte na činnosť parlamentu pri schvaľovaní zákonov tejto koalície z právneho hľadiska?Momentálna vládna garnitúra pokračuje iba v tom, čo tu naštartovali v procese deformácie Ústavy SR Fico, Danko a Bugár. Má príklady v ich konaní a opakuje len ich kroky v rozklade právneho štátu dokonca i za podpory terajšej opozície. Zoberte si napríklad situáciu v parlamente 1. 4. 2020, keď za návrh vlády v smere posilnenia právomoci polície ukladať za nenosenie rúška poriadkovú pokutu až 1000 EUR hlasovali i Mazurek, Blaha, Kotleba, Raši, Pellegrini a aj Taraba. Fico sa akože zdržal, čiže nebol proti. Títo politici môžu hovoriť, že majú na srdci dobro slovenských občanov? Hypoteticky i keby Mikasove vyhlášky boli právne nenulitné, mysleli oni na ťažkú sociálnu situáciu ľudí. Zabudli na to, že z čoho zaplatí starenka s 300 EUR-ovým dôchodkom pokutu 1000 EUR, že nemala v tržnici rúško?Ani jeden z citovaných opozičných politikov nehlasoval proti mobilizačnému zákonu, cez aplikáciu ktorého komukoľvek môže vládnuca svojvôľa zhabať nehnuteľnosť, účet v banke, alebo vyčerpať mu zemiaky v pivnici. Je to náhoda?Aký máte názor na verejnosťou sledované procesy vedené OČTK a niektoré ukončené súdne procesy väzobne stíhaných nominantov SMERu?Okrem procesov založených na súdom akceptovaných uzavretých dohodách o vine a treste, nebol právoplatným spôsobom doposiaľ ukončený ani jeden z procesov v otázke uvedených.Trestné kauzy dozorované špeciálnou prokuratúrou na čele s neProkurátorom Lipšicom majú zjavne politickú pečiatku. Lipšic je politik vyprodukovaný ultraliberálmi a Sorošom, používaný v slovenskom priestore už najmenej 20 rokov. Navyše Lipšic získal previerku NBÚ na základe trestnej činnosti organizovanej zločineckej skupiny v zostave, okrem Lipšica, Krajniaka, ministra práce a Konečného riaditeľa NBÚ, lebo zákonom o NBÚ predpokladané podmienky na získanie previerky Lipšic nesplnil. Tým Krajniak a Konečný spáchali zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Lipšic účastníctvo na tomto zločine vo forme pomoci.Vzhľadom na monokratický princíp riadenia špeciálnej prokuratúry zločincom Lipšicom, trestné procesy dozorované touto inštitúciou sa nemôžu ani len javiť ako zákonné.Ako vidíte postavenie kajúcnikov a ich slobodu?Spravodlivosť nesmie byť uplatňovaná na kupčení s kriminálnikmi, či sú to korupčníci, vrahovia, resp. ostatní páchatelia trestnej činnosti. V takom prípade ide len o fiktívnu, virtuálnu a formálnu spravodlivosť.Procesný inštitút kajúcnika ostal v Trestnom poriadku iba vďaka enormnej snahe a vplyvu Kaliňáka, ktorý v roku 2007 presvedčil Fica, aby nepodporil návrhy noviel trestných kódexov, mnou (v tom čase v postavení ministra spravodlivosti) predložených do vlády, ktorými mali byť zrušené aj dohody o vine a treste. Za ministrovania Kaliňáka sa používal kajúcnik permanentne tiež i pri korupcii aj s negatívnymi nezákonnými dopadmi a vtedy ho SMER ani Kaliňák nekritizoval a ani nenapadal.Čo si myslíte o dĺžke a využívaní opatrení väzby pre nominantov SMER-u?Väzba má opodstatnenie pri existencii dôvodnosti podozrenia z trestnej činnosti iba za sprítomnenia konkrétnych skutočností odôvodňujúcich jednu z jej troch alternatív útekovej, kolúznej a preventívnej.Je smutné, že na základe vulgárneho tlaku politikov a mainstreamových médií, niektorí prokurátori navrhujú a dokonca aj sudcovia berú obvinených do väzby, alebo predlžujú im dobu väzby i napriek absencii konkrétnych skutočnosti odôvodňujúcich u nich potrebu väzby, resp. po pominutí takýchto skutočností.Toto sa však nedeje len teraz. Bolo to bežnou praxou aj za Kaliňáka, ktorý v tomto smere robil účelové tlačové konferencie, alebo dával v tejto súvislosti i presne cielené verejné vyjadrenia.Takýmto tlakom, žiaľ podliehajú prokurátori a sudcovia, ktorí sú na slabej odborno-profesionálnej úrovni, alebo sú vydieraní kompromitujúcimi materiálmi.Pred pár dňami ste sa chceli zúčastniť na vyhlásení rozsudku s pánom Rostasom. Predtým stáli pred sudcami Daňo s Vaskym. Znamená to, že sa majú všetci novinári s inými názormi začať báť písať pravdu?Nesporne áno. A všimnite si, že všetky tri procesy začali za vlády Smeru. Sloboda slova a prejavu, pokiaľ sprítomňuje pravdu, alebo opodstatnenú kritiku, zjavne prekáža momentálnym držiteľom moci.Ale dokončuje ich justícia pod súčasnou vládou, ktorej to neprekáža..Trestný proces má svoje štádia. Všetky ešte neskončili. Záleží už len na trestných sudcoch všetkých stupňov, či budú ľahostajný k porušovaniu slobody slova a prejavu.Príde Vám adekvátne, ak za brutálne dokopanie na smrť Filipínca Akordu dostane páchateľ Hossu najskôr 5 a definitívne po protestoch 9 rokov najľahšieho väzenia a za iba zámer obrať Markízu o peniaze za zmenky, keď Kočner s Ruskom dostali 19 rokov v najťažšom režime medzi vrahmi a násilníkmi? Myslíte si, že náš trestný poriadok si váži život človeka? Mne to totiž tak nepripadá.Každý prípad je prísne individuálny so svojimi osobitosťami. Nemám naštudované uvedené trestné veci, takže sa nemôžem vyjadriť so znalosťou veci.Ak vstupujú do rozhodovacieho procesu už vyššie spomínané politicko-mediálne tlaky a vyvolajú negatívne dopady v psychike sudcov v smere strachu, tak sa dožívame aj takých rozdielov v otázke ukladaných trestov.Pán Harabin, pýtal som sa na pomer výšky trestu a zaradenie do najľahšej a najťažšej formy stráženia z hľadiska brutálnosti trestného činu a spôsobenej škody.Nemôžem sa pustiť do hodnotenia výšky trestov ani zaradenia do výkonu trestov bez detailného poznania obsahu oboch trestných spisov.V druhej časti rozhovoru sa dozviete, prečo sa Štefan Harabin niekedy nechce podriadiť a nasadiť si rúško, čo je podľa neho východiskom z vojny medzi NAKA a UIS a ako sa pozerá na škandál z poľovníckej chaty z právneho hľadiska.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

https://cz.sputniknews.com/20211029/ze-si-tam-deli-nejake-prase-vzdyt-je-to-smesne-tomu-nemuze-uverit-nikdo-kollar-o-kauze-fica-16336702.html

https://cz.sputniknews.com/20211101/matovic-nema-zadny-majetek-vsechno-prepsal-na-pavlinku-16368271.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Pavel Jacz https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/15752484_34:0:461:427_100x100_80_0_0_d43aeb49212bc2afeb0dc6e2d9a434c0.jpg

Pavel Jacz https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/15752484_34:0:461:427_100x100_80_0_0_d43aeb49212bc2afeb0dc6e2d9a434c0.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Pavel Jacz https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/15752484_34:0:461:427_100x100_80_0_0_d43aeb49212bc2afeb0dc6e2d9a434c0.jpg

ústava, rozhovor, vláda, štefan harabin, naka