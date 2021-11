https://cz.sputniknews.com/20211102/cukrarka-uvedla-jak-si-doma-pripravit-susenky-ze-serialu-hra-na-olihen-16378807.html

Cukrářka uvedla, jak si doma připravit sušenky ze seriálu Hra na oliheň

Hra s cukrovými sušenkami ohromila všechny fanoušky oblíbeného korejského televizního seriálu Hra na oliheň (Squid game). Všichni tak okamžitě začali... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-02T23:38+0100

2021-11-02T23:38+0100

2021-11-02T23:38+0100

svět

seriál

recept

cukrář

sušenky

Zmiňovaný seriál si velmi rychle získal přízeň mnohých fanoušků po celém světě. A i když jde o hru „na život a na smrt“, ani to neodradí fanoušky, aby si některé kousky ze seriálu vyzkoušeli. A řeč je například o hře s názvem Sugar honeycomb.V ní hráči dostanou neobvyklou sušenku - placku z cukru, ve které je namalovaný obrázek (obrys figurky). Ten musí pomocí jehly v časovém limitu vyškrábat a zbavit ji tak přebytečných kousků těsta. Nicméně, pokud se jim to nepodaří nebo se jim placka zlomí, budou zabiti.Cukrářka nyní ale přišla s receptem, podle kterého se fanoušci mohou naučit dělat takové sušenky doma a zúčastnit se výzev na TikToku.Příprava přitom není vůbec náročná a co se týče surovin, není mezi nimi nic, co by nebylo běžně k sehnání.Suroviny:125 g cukru50 g glukózy3 g sodyPostup přípravy:1. Smíchejte cukr a glukózu v hrnci a společně směs zahřívejte na středním plameni. Nechejte ji zkaramelizovat za občasného míchání dřevěnou stěrkou.2. Když je hmota zkaramelizovaná, přidejte jedlou sodu, vše promíchejte, a poté hrnec odstraňte z plotny. 3. Směs si vyložte na pečicí papír nebo jinou podložku. Přitlačte a vyválejte válečkem, a poté pomocí formy vyřízněte potřebný tvar.4. Vše nechte vychladnout. A je hotovo!Tip: Z bezpečnostních důvodů raději vždy používejte kuchyňské chňapky.Squid GamesHra na oliheň je velmi populární seriál, který je necelý měsíc od premiéry, která proběhla na Netflixu dne 17. září, číslem jedna na této streamovací službě.Podle zápletky hrdinové série, z nichž se mnozí potýkají s finančními potížemi, bojují o velkou peněžní výhru a účastní se her o přežití. Pokud se hráčům podaří vyhrát šest dětských her, získají přes osm set milionů korun. Pokud prohrají, čeká je smrt. I přes svůj brutální obsah kraluje tato minisérie ve více než devadesáti zemích, včetně Česka.Streamovací služba Netflix byla založena v roce 1997 a sídlí v Los Gatos v Kalifornii. Od roku 2013 natáčí také vlastní filmy, seriály a televizní programy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

