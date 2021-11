https://cz.sputniknews.com/20211102/europoslanec-sr-miliony-lidi-budou-bez-prace-a-na-ekologii-se-pak-kazdy-z-nich-zvysoka-vykasle-16381288.html

Europoslanec SR: Miliony lidí budou bez práce. A na ekologii se pak každý z nich zvysoka vykašle

Europoslanec SR: Miliony lidí budou bez práce. A na ekologii se pak každý z nich zvysoka vykašle

Slovenský politik Milan Uhrík z hnutí Republika se na svém facebookovém profilu věnoval požadavkům Evropské unie a uvedl, že Evropu čekají těžké časy. Ve... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

Hned v úvodu politik své sledující varoval, že kvůli brutální hlouposti a aroganci vládnoucích elit nás čeká nejen drastické zdražování energií, ale také nové daně na auta, domy nebo napříkladbrouci místo masa na obědovém talíři.Dotýká se tak například toho, že evropským „sluníčkářům a fanatikům vadí“, že Evropané jedí až moc masa, protože, ve zkratce řečeno, „krávy produkují velmi plynů a způsobují globální oteplování“. Proto EU ve svém programu navrhuje, aby lidé jedli raději místo masa více brouků a hmyzu.To ale dne něj není vše. Zmiňovaným totiž také vadí to, že Evropané bydlí v příliš mnoho domech a jezdí až moc v autech. Proto vymysleli další program, tentokrát s názvem Fit for 55, v jehož rámci chtějí zavést nové klimatické daně na auta a domy.Vrací se také k tomu, že evropští sluníčkáři chtějí v rámci tohoto boje také zavřít uhelné, plynové i jaderné elektrárny. Lidé se tedy budou muset spoléhat jenom na větrné turbíny a solární panely, jak uvádí.Dál pokračuje tím, že Evropu kromě výše zmíněného čeká také obrovské zdražování energií. Poukazuje tak na to, že zatím cena plynu na trhu zdražila čtyřnásobně a cena elektřiny dvojnásobně. Dle jeho slov ale za to nemůže to, že by byl těchto energií na světě nedostatek.Co se týče konkrétně Slovenska, Uhrík zmiňuje slova Richarda Sulíka, který tvrdí, že když přijde tuhá zima, země má zásoby plynu do konce února. „A potom můžeme topit asi nábytkem,“ dodává politik uštěpačně.Neopomíná ale ani druhý důvod, proč dochází ke zdražování cen plynu a elektřiny, a tím jsou emisní povolenky. Ty si totiž průmysl musí kupovat a jejich ceny neustále rostou – za poslední dva roky zdražily až pětinásobně. A EU chce tento zdražovací systém rozšířit i na další odvětví hospodářství, což Uhrík považuje za to nejhorší.Podle jeho názoru tak evropští fanatici zkrátka chtějí regulovat všechny základní lidské aktivity a životné potřeby – bydlení, topení, dopravu i potravu. Problém je ale v tom, že tato opatření Evropu zničí, lidi ožebračí, ale klima i přesto neochrání.V neposlední řadě padla zmínka také o tom, že sousední Maďarsko už tyto nerealizovatelné „zelené plány“ unie odmítlo.V popisku svého videa pak upozorňuje, že neříká, abychom nepokračovali ve zlepšování ochrany životního prostředí.Reakce na sociální sítiPokud jde o to, jak se k názoru tohoto politika stavili uživatelé na sítích, mnozí s ním souhlasili.Někteří se také pozastavovali nad tím, jak je možné, že jsou v čele těchto institucí takoví blázni.Pád lidí pak vidělo jediné řešení v odchodu z EU. „Slovexit – jediné východisko,“ myslí si.Jiní zase dávali najevo, že na jejich nařízení kašlou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

