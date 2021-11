https://cz.sputniknews.com/20211102/hampl-k-projevu-babise-kde-se-ten-velky-statnik-posledni-ctyri-roky-schovaval-16378008.html

Hampl k projevu Babiše: Kde se ten velký státník poslední čtyři roky schovával?

Hampl k projevu Babiše: Kde se ten velký státník poslední čtyři roky schovával?

Český premiér Andrej Babiš během klimatické konference OSN vystoupil s projevem, v němž se kriticky vyjádřil k evropskému klimatickému balíčku Fit for 55... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

Bez toho by se podle Babiše mohlo jednat o zelenou sebevraždu pro Evropu.Reakce na Babišův projev na sebe nenechaly dlouho čekat. Například sociolog Petr Hampl se na svém účtu na Twitteru velmi kladně vyjádřil k Babišovu projevu.Své teorie měli i uživatelé sociálních sítí. Většina si myslí, že je to spojeno s jeho odchodem.„Ono je to jednoduché, takhle mluvit, když vím, že končím,“ uvádí jeden ze sledujících.„Už si to může dovolit, říkat co si myslí,“ míní další.Babišův projevPremiér Andrej Babiš se během klimatické konference OSN ve skotském Glasgow kriticky vyjádřil ke klimatickému balíčku Fit for 55. Zelená dohoda by se bez racionálního postoje podle něj mohla stát pro Evropu zelenou sebevraždou. Evropská unie by podle Babiše měla přehodnotit plány a v klimatické otázce začít přistupovat racionálně a bez ideologie.Český premiér upozornil na to, že Evropa produkuje pouze 9 procent CO2, a není možné ničeho dosáhnout bez největších znečišťovatelů, jako je například Čína a USA.Babiš kritizoval také legislativu o emisních povolenkách, což dopadá na ceny energií.Babiš také upozornil na závislost EU na ruském plynu. Podle něj by měla EU místo blokování plynovodu Nord Stream 2 sjednat dlouhodobé kontrakty s Ruskem.Babiš se také dotknul tématu jaderné energie a jejího prosazení jako čistého zdroje. Podle něj Česko nemůže spoléhat pouze na obnovitelnou energii, nakolik to klimatické podmínky neumožňují. Jedinou cestu pro Českou republiku, jak dosáhnout nulových emisí CO2, premiér vidí v jaderné energii a zemním plynu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

