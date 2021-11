https://cz.sputniknews.com/20211102/herec-jiri-labus-se-nakazil-covidem-kvuli-nizkym-protilatkam-podstoupil-stejnou-lecbu-jako-trump-16377586.html

Herec Jiří Lábus se nakazil covidem. Kvůli nízkým protilátkám podstoupil stejnou léčbu jako Trump

Herec Jiří Lábus se nakazil covidem. Kvůli nízkým protilátkám podstoupil stejnou léčbu jako Trump

Oblíbený český herec Jiří Lábus se nakazil covidem-19. Herec byl naočkovaný a jeho průběh byl slabý, avšak kvůli nízkým protilátkám podstoupil stejnou léčbu... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-02T14:59+0100

2021-11-02T14:59+0100

2021-11-02T14:59+0100

celebrity

česká republika

nemocnice

herec

léčba

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/13413236_0:239:2048:1391_1920x0_80_0_0_55ec085c9ffd2ac00b78ec2bd1f56087.jpg

Podle svých vlastních slov se herec nakazil asi silnější mutací delta. Kvůli tomu, že měl nízkou hodnotu protilátek, v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze podstoupil léčbu.Podle jeho slov mu naordinovali lékaři přípravek REGN-Co-V2, který obsahuje velké množství protilátek, který by měl nemoc zastavit.V současné době se herec léčí doma a cítí se dobře. Uvedl to po poledni redakci TN.cz. Předtím měl zvýšenou teplotu, rýmu a kašel, v izolaci bude herec až do 8. listopadu.Jiří LábusJiří Lábus je český herec, dabér a bratr českého architekta Ladislava Lábuse. Po základní škole studoval na gymnáziu a po maturitě v roce 1968 nastoupil na DAMU, kde v roce 1973 absolvoval rolí Mackieho Messera ve hře Johna Gaye Žebrácká opera. Po škole byl Janem Schmidem přijat do angažmá tehdy libereckého divadla Studio Ypsilon.Velmi známými se staly některé televizní a rozhlasové pořady, na kterých spolupracoval se svým dlouholetým kolegou Oldřichem Kaiserem. Srdce dětských diváků si získal jako čaroděj Rumburak ze seriálu Arabela, který se pro veliký zájem dočkal v 90. letech pokračování.Svůj hlas propůjčil postavám z filmů a seriálů jako dabér, například v seriálu M*A*S*H, anebo kresleným postavám, velmi známý se stal jako dabér Marge v seriálu Simpsonovi.Koronavirus aktuálně v ČeskuPřipomeňme, že aktuální čísla ministerstva zdravotnictví hovoří o tom, že za včerejší den v ČR přibylo 7591 nově nakažených. Je to tedy o 3313 více než minulé pondělí a celkově nejvíc od konce března.Bohužel roste i počet lidí hospitalizovaných v nemocnicích. Aktuálně zde leží 1813 lidí, což znamená, že za včerejšek přibylo 260 lidí. Na jednotkách intenzivní péče muselo být umístěno 284 z nich.V přepočtu na 100 000 obyvatel aktuálně v ČR připadá 352 potvrzených případů nákazy koronavirem za posledních 7 dní, což je o 31 více než předchozí den. Nejhorší situace je stále v Olomouckém kraji (incidenční číslo stouplo nad 500), za kterým následuje Moravskoslezský kraj (492) a Jihomoravský kraj (472).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, nemocnice, herec, léčba, koronavirus