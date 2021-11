https://cz.sputniknews.com/20211102/kava-jako-tekute-zlato-salek-napoje-za-15-tisic-korun-v-oblibenem-evropskem-meste-pobouril-turistu-16379109.html

Káva jako tekuté zlato? Šálek nápoje za 15 tisíc korun v oblíbeném evropském městě pobouřil turistu

Zaměstnanci jedné budapešťské kavárny se rozhodli podvést zahraničního turistu a přinesli mu šálek kávy za 210 000 forintů (asi 15 tisíc korun).

svět

budapešť

káva

turisté

turismus

Turista z Německa, který tráví dovolenou v oblíbeném evropském městě, se rozhodl navštívit jednu z kaváren v hlavním městě a objednat si šálek kávy. Muž byl velmi rozhořčen, když mu přinesli účet na 210 tisíc forintů (asi 15 tisíc korun), a odmítl ho zaplatit. Číšníci mu vyhrožovali, že zavolají policii, a také mu vyhrožovali zabitím.Konflikt přilákal pozornost policisty v civilu a majitelé kavárny byli zatčeni pro podezření z vydírání. Tento podvodný systém je prý v Budapešti běžný, takže orgány činné v trestním řízení často chytají pachatele při činu.Nebezpečí při cestováníČeši kartou platí stále více, navíc dvě třetiny z nich se platební kartu nebojí používat ani v zahraničí. Bohužel existuje riziko, pokud do zahraničí vyrazíte se svoji klasickou kartou, na které máte třeba doživotní úspory. Dovolená vám tak může pěkně zhořknout. Česká bankovní asociace tak Čechy dříve varovala, že se jim to nemusí vyplatit a expert na kybernetickou bezpečnost a platební styk Tomáš Hládek uvádí proč.Expert dále uvádí, že před odjezdem byste si určitě měli uložit číslo vaší banky, abyste mohli nahlásit případnou ztrátu, odcizení či zneužití vaší karty. Ale varuje, že mnohem bezpečnější je, aby si lidé pořídili jinou kartu, která bude právě na cestování vyhrazená. Při ztrátě nebo odcizení takové karty nedojde ke ztrátě vašich úspor. Bohužel podobný způsob cestování volí pouze necelá desetina Čechů.Pozor byste si měli dávat na službu Dynamic Currency Conversion, kterou vám můžou nabídnout bankomaty i terminály v obchodech. Jde o to, že vám přístroj dá na výběr, jestli chcete platbu uskutečnit v místní měně, anebo v přepočtu na české koruny. V tomto případě Česká bankovní asociace doporučuje volbu místní měny, protože máte jistotu, že převod na koruny proběhne na základě kurzovního lístku vaší banky. Nemluvě už o dalších možných poplatcích zahraničního bankomatu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

budapešť

budapešť, káva, turisté, turismus