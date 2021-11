https://cz.sputniknews.com/20211102/kreml-rusko-plni-sve-zavazky-s-plynem-vuci-evrope-nad-limit-16375157.html

Kreml: Rusko plní své závazky s plynem vůči Evropě nad limit

Kreml: Rusko plní své závazky s plynem vůči Evropě nad limit

Rusko plní své závazky pro dodávky plynu do Evropy s překročením limitu, pokyn prezidenta Vladimira Putina zvýšit čerpání do evropských podzemních zásobníků po... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

Putin nařídil dříve Gazpromu, aby po ukončení načerpání plynu do podzemních plynojemů v Rusku zahájil práci na zvyšování objemů plynu v podzemních plynojemech společnosti v Evropě – v Rakousku a Německu. Šéf Gazpromu Alexej Miller ze své strany ujistil, že společnost je připravena tento úkol splnit. V pátek Gazprom oznámil, že dosáhl plánované úrovně operativní zásoby plynu v ruských plynojemech v objemu 72,6 miliardy kubíků, bude ale v načerpání do nich pokračovat až do 8. listopadu.Dohoda OPEC+Rusko je věrné dohodám o těžbě ropy v rámci OPEC+, ty se ale pokaždé revidují, je třeba na to počkat, prohlásil Peskov.Prezident USA Joe Biden označil dříve výrobní omezení OPEC za příčinu prudkého zvýšení cen na americkém trhu a dal na srozuměnou, že o tom probíhají intenzivní jednání.„RF je účastnickou zemí dohod OPEC+, jsme věrni našim závazkům v rámci těchto dohod. Je to ale zároveň pružný mechanismus, s ohledem na konjunkturní změny se situace pokaždé ve stanoveném termínu reviduje a přijímají se patřičná rozhodnutí. Jaká budou tato rozhodnutí účastnických zemí? Dočkejme se buď naplánovaných, nebo bude-li třeba i mimořádných konzultací,“ řekl Peskov, když komentoval novinářům Bidenův výrok s výzvou ke zvýšení těžby ropy.Aliance OPEC+ kvůli prudkému snížení poptávky po ropě vyvolanému pandemií koronaviru snížila od května minulého roku svou těžbu o 9,7 milionu barelů denně. Postupně se stabilizací situace byla dohoda korigována. A od srpna 2021 zvyšuje aliance těžbu každý měsíc o 400 tisíc barelů denně, a počítá s tím, že do konce září roku 2022 postupně odvolá své závazky k jejímu snižování. Pro listopad to činí 4,16 milionu barelů denně.Další zasedání OPEC+, na němž bude schválena úroveň těžby na prosinec, se má konat 4. listopadu.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

