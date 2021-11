https://cz.sputniknews.com/20211102/krevni-transfuze-dvakrat-tydne-legendarni-zagorova-musi-jit-ve-stopach-slavika-co-s-koncerty-16379820.html

Krevní transfuze dvakrát týdně: Legendární Zagorová musí jít ve stopách Slavíka. Co s koncerty?

Kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu celebrita musí opět odkládat své další koncerty na jiné termíny.„Rozhodně překládáme listopadové koncerty, dále to závisí na tom, jak se bude Hanka cítit,“ informoval server Aha zpěvaččin manažer a kapelník Boom! Bandu Jiří Dvořák.Hudebník rovněž vyslovil naději, že ji krevní transfuze co nejdříve postaví na nohy a vánoční koncert v Lucerně, který má naplánovaný na 16. prosince a který je velice náročný, se konat bude.Připomíná se, že hvězda již roky trpí vážným onemocněním krve. Před rokem prodělala covid-19 a ten jí nemoc zhoršil a totálně rozhodil krevní destičky. Zagorová zkolabovala, když byla doma sama. Neteř zpěvačky zavolala policii, a ta ji našla v bezvědomí.Dvořák v souvislosti se zdravotními komplikacemi Zagorové připomněl situaci s „božským Kájou“ (český zpěvák Karel Gott, pozn. red.), s nímž jeho kapela spolupracovala během dlouhé doby.„Doufám, že ta krev Hanku nabuší. Vždycky je po ní jako znovuzrozená. Karel Gott byl po krvi také jako vyměněný. Kolikrát mi říkal: Člověče, mně snad dali krev nějakého fotbalisty, jak báječně se cítím,“ uvedl.Pořádání živých koncertů, včetně toho v Lucerně, však závisí na tom, jak rychle se Zagorová zotaví.„Až čas všechno ukáže, já ale věřím, že se nám Hanka brzy vrátí,“ podotkl Dvořák.S větší pravděpodobností ale už vypadá dobře účast Zagorové na Silvestru České televize, který by měl po mnoha letech probíhat v duchu à la Menšík.„Má tam mít směs největších hitů, což se samozřejmě točí, jako se všemi ostatními, na playback, a nemělo by to Hanku vůbec vysilovat,“ poznamenal.Hana ZagorováHana Zagorová je česká zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka. Patří k nejznámějším českým pěvkyním. Během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii (po Lucii Bílé), když získala devět Slavíků v řadě v letech 1977 až 1985. Nazpívala přes 895 písní a za hudbu a zpěv získala mnoho prestižních cen.Kromě toho se Zagorová věnuje i literární tvorbě, píše scénáře a písňové texty.Co se týče jejího osobního života, narodila se a vyrůstala na Ostravsku. Otec Josef Zagora byl stavebním inženýrem, matka Edeltruda učitelkou. Prvním manželem Hany Zagorové byl v letech 1986–1992 tanečník a baletní mistr Vlastimil Harapes. Po rozvodu s Harapesem si vzala 30. května 1992 slovenského tenoristu Štefana Margitu, se kterým žije až dosud.S Hanou Zagorovou se dokonce pojí jedna zajímavost, a sice – je s ní spojen hovorový termín „nedělej Zagorku“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

