Krize čipů. Apple prudce snížil výrobu iPadů

Společnost Apple prudce snížila výrobu tabletů iPad, aby zabezpečila dostatek mikroobvodů pro nové modely chytrých telefonů iPhone 13, oznámily noviny Nikkei... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-02T14:23+0100

2021-11-02T14:23+0100

2021-11-02T14:23+0100

věda a technologie

apple

čip

ipad

„Apple prudce snížil výrobu iPadů, aby vyčlenil více součástek pro iPhony 13. Je to příznak toho, že globální krize dodávek čipů zasáhla společnost dokonce silněji, než se dříve předpokládalo,“ oznámili novinám Nikkei Asia informovaní lidé.Podle informací od zdrojů se snížila výroba iPadů v posledních dvou měsících dvojnásobně ve srovnání s původními plány Apple. Kromě toho součástky určené pro staré modely iPhonů se také přemísťují na výrobu iPhonů 13.Modely iPad a iPhone mají řadu společných součástek jak hlavních, tak i periferních mikroobvodů. Umožňuje to Apple v určitých případech nově rozdělovat materiály mezi různými výrobky.Noviny podotýkají, že to není první případ, kdy dává Apple přednost iPhonu před iPadem. Loni přehodila některé součástky iPadů na iPhony 12, aby ochránila svůj prioritní výrobek před problémy v řetězci dodávek v době covidu.Nové algoritmy AppleApple vyvíjí algoritmus, který dokáže zjišťovat za pomoci výrobků této společnosti případy dopravních nehod s následujícím automatickým telefonátem na záchranné služby, oznámil dříve list The Wall Street Journal s odvoláním na vnitřní dokumenty společnosti.Ke zjištění faktu havárie se užívá ukazatelů akcelerometru – například prudkých výkyvů síly tíže. Po zaznamenání faktu srážky zavolá zařízení automaticky na záchrannou službu.Podle dokumentů, s nimiž se obeznámil WSJ, otestovala společnost tuto funkci loni za využití údajů od majitelů zařízení na základě anonymity. Apple využil také informace o zavolání záchranné služby pro zvyšování přesnosti svého algoritmu. Podotýká se, že takovým způsobem bylo zjištěno už přes 10 milionů předpokládaných srážek dopravních prostředků, a v 50 tisících případů bylo třeba zavolat na záchranné služby.List poukazuje na to, že termín, kdy bude tato funkce Apple volně přístupná, nebyl zatím určen. Společnost také může v zásadě odmítnout její vydání.Společnost Apple založená v roce 1976 se věnuje výrobě osobních a tabletových počítačů, audiopřehrávačů, telefonů, chytrých hodinek a programového zabezpečení. Společnost prezentovala iPhone 13, svůj nový chytrý telefon, 14. září. Nové iPhony mají baterii o větší kapacitě a modernizovaný displej.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

