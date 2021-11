https://cz.sputniknews.com/20211102/listopad-bude-typicky-podzimni-prijde-ochlazeni-a-prehanky-jaky-je-vyhled-na-nejblizsi-dny-16371643.html

Listopad bude typicky podzimní, přijde ochlazení a přeháňky. Jaký je výhled na nejbližší dny?

Listopad bude typicky podzimní, přijde ochlazení a přeháňky. Jaký je výhled na nejbližší dny?

Podle meteorologů má být nejteplejší, ale i nejdeštivější probíhající týden. „Maximální denní teploty budou na začátku týdne kolem 10 °C, na konci jen kolem 8 °C. Další týdny vychází průměrné,“ uvedli.Co se týče opaku, pak nejchladnějšího počasí v tomto měsíci bychom si měli užít poslední listopadový týden od 22. do 28. 11. Tehdy by se měly teploty pohybovat v noci kolem nuly, přes den pak vystoupají jen na hodnotu kolem 6 stupňů. Z hlediska průměrných celodenních teplot se ty obvykle v tomto období pohybují mezi 3,3 až 6,2 stupni.Také srážek nebude pomálu. Hodně by jich mělo být právě tento týden, kdy by mělo napršet asi 20 mm srážek. V dalších týdnech to bude o něco méně, kolem 10 milimetrů, což lze považovat za průměrný týdenní úhrn v tomto období.Co se týče podrobnější předpovědi na další dny, pak dnes lze čekat zataženou oblohu, na většině území s přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 stupňů. Ve středu budou místy mlhy či nízká oblačnost, jinde pak polojasno. Od západu postupně přibývání oblačnosti, večer občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C.Ve čtvrtek bude převážně zataženo, občas déšť, na severozápadě i trvalejší. Postupně v Čechách nad 1000 m déšť se sněhem a sněžení. V pátek bude zataženo až oblačno, na západě a severu zpočátku místy déšť nebo přeháňky, nad 900 m smíšené a sněhové. Jinde srážky ojediněle.Víkend bude jasný až polojasný, místy mlhy. Nejvyšší denní teploty kolem 7 až 11 stupňů.Šance vidět polární zářiVýjimečná příležitost se naskytla obyvatelům České republiky. Podle vědců měla totiž polární záře dorazit v noci ze soboty na neděli i do místních zeměpisných šířek. Kvůli jedné z nejsilnějších slunečních erupcí tento unikátní jev mohli vidět i obyvatelé střední Evropy.K nebývalé sluneční erupci došlo tento čtvrtek. Oblak nabitých částic se odtrhl od Slunce při mimořádně silné erupci třídy X1. Nejsilnější erupce spadají právě do třídy X. Nejmenší jsou erupce třídy A, které následují B, C, M a X. Podle astronomů se jednalo o dosud nejsilnější sluneční bouři v současném cyklu počasí naší nejbližší hvězdy.Polární záře způsobují interakce hustého oblaku nabitých částic se zemskou atmosférou. Běžně se vyskytuje v polárních oblastech naší planety, nejčastěji ve výškách kolem 100 kilometrů. Pro severní záři se používá termín aurora borealis a pro jižní aurora australis. Ve středních zeměpisných šířkách a v tropech se polární záře vyskytuje zcela výjimečně.Ačkoliv podle vědců byla šance tento přírodní úkaz spatřit i v Česku, nestalo se tak. Lidé polární záři neviděli ze soboty na neděli a ani z neděle na pondělí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

