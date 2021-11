https://cz.sputniknews.com/20211102/obleceni-kate-middletonove-na-summitu-osn-oznacili-za-prilis-jednoduche-16380100.html

Oblečení Kate Middletonové na summitu OSN označili za příliš jednoduché

Oblečení Kate Middletonové na summitu OSN označili za příliš jednoduché

Manželka britského prince Williama, vévodkyně Catherine z Cambridge, se objevila na Klimatickém summitu OSN v Glasgow, známém také pod názvem COP26, v šatech... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-02T22:18+0100

2021-11-02T22:18+0100

2021-11-02T22:18+0100

celebrity

kritika

summit

šaty

kate middleton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/16380076_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_77f1269541cd22b5aad0c46966a465d7.jpg

Kate Middleton se objevila v modrých midi šatech se zvýrazněnými rameny. Náklady na oblečení značky Eponine činí 2 400 liber (72 tisíc Kč). Vévodkyně si k outfitu zvolila tmavě šedé boty na vysokém podpatku, které již dříve vynesla. Podle Daily Mail je měla na sobě dokonce už minimálně 12x. Cena páru bot od Ruperta Sandersona je 425 liber (asi 12750 Kč). Middleton měla v ruce společenskou kabelku v barvě bot.Čtenáři publikace v komentářích pod fotografiemi ale daný look vévodkyně docela kritizovali.„Její šaty jsou velmi staromódní a nudné. Vypadá mnohem starší, než ve skutečnosti je,“ píše jedna uživatelka.Další uživatelé zase vyjádřili zmatení, proč je toto oblečení tak drahé.„Nosila jsem stejné boty několik let,“ uvedla jedna uživatelka a dodala, že není důvod se pozastavovat nad tím, kolikrát měla dotyčná boty na sobě.„Cena jejího outfitu dokáže uživit obrovské množství lidí,“ domnívají se další.Odborníci přitom našli vysvětlení pro zmíněný look vévodkyně. Jak poznamenala módní stylistka Rochelle White, Kate toto oblečení ještě nenosila. Kromě toho je jednoduché a má světlé barvy a s největší pravděpodobností outfit daná značka vyrobila speciálně pro vévodkyni. Middleton navíc podle stylistky záměrně zvolila takový look, aby na sebe nepřitahovala zvláštní pozornost.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211010/zadne-brambory-tady-jsou-zakazy-pro-kate-middleton-jako-clenku-kralovske-rodiny-16117794.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kritika, summit, šaty, kate middleton