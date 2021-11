https://cz.sputniknews.com/20211102/slechta-rousky-nenosi-ty-jsou-pro-otroky-slovenske-prezidentce-caputove-to-sledujici-spocitali-16372538.html

„Šlechta roušky nenosí, ty jsou pro otroky.“ Slovenské prezidentce Čaputové to sledující spočítali

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se ve skotském Glasgow v rámci klimatické konference potkala s britským princem Charlesem, mluvit měli o ochraně přírody... 02.11.2021, Sputnik Česká republika

Prezidentka o tom informovala na sociálních sítích a zveřejnila i fotografie. Sledující však zaujaly roušky, resp. jejich absence.Zuzana Čaputová ve svém příspěvku uvádí, že v Glasgow mluvila s princem Charlesem o ochraně přírody a také o příležitostech, které přináší zelená transformace v oblasti ekonomiky i v soukromém sektoru.„Princ Charles spustil iniciativu pro udržitelné trhy a obchod, do které se můžou zapojit i slovenské firmy,“ uvádí Čaputová.S islandskou premiérkou slovenská prezidentka prohlubovala spolupráci v oblasti geotermální energetiky. Uvedla, že k této spolupráci by mohla také přispět návštěva prezidenta Islandu na Slovensku v příštím roce.Sledující Čaputovou ocenili a mnozí jí vyjádřili poděkování za reprezentaci Slovenska v zahraničí.„Zase jenom můžeme být hrdí, že máme takovou úžasnou prezidentku. A opět skvěle reprezentuje Slovensko – dáma na úrovni, která si získala obdiv a úctu zahraničních politiků,“ píše jeden ze sledujících.„Děkujeme za úžasnou reprezentaci, děláte super práci, velice si Vás vážíme,“ uvádí další.Někteří uživatelé však spokojeni nebyli, většina z nich si povšimla, že na fotografiích prezidentka ani princ Charles nemají ochranné prostředky dýchacích cest.„Roušku nebo respirátor máte? 2 m rozestupy jsou kde? Jáj, jsem zapomněl, že by to špatně vypadalo na fotografiích…. Nebo vysoce postavení lidé v různých zemích světa nemusejí nic, jenom běžní lidé v zemích musejí mít roušky/respirátory několik hodin na tvářích = protože se nakazí koronavirem covid19?“ píše další uživatel.„Ty roušky v ruce máte na co, prosím vás?“ ptá se další uživatel.Někteří ale nesouhlasí s bezchybnou reprezentací slovenské prezidentky.„A co dělá pro Slováky, ty potápí. Tak se z ní poser…“ míní další sledující.Někteří byli kritičtí i k německé kancléřce Angele Merkelové.„Fakt by mě zajímalo, za co jsi poděkovala fašistce Merkelové!? Za ty statisíce pozvaných migrantů, kteří v životě nebudou pracovat?“ míní další sledující.Klimatická konferenceKlimatická konference OSN v Glasgow, známá také pod zkratkou COP26, je považována za nejvýznamnější globální klimatické fórum od přijetí Pařížské klimatické dohody v roce 2015. Dvoutýdenní akci zahájilo Fórum světových lídrů, které se koná ve dnech 1. a 2. listopadu.Uveďme, že na summit do Skotska se sjelo zhruba 130 světových lídrů, včetně amerického prezidenta Joe Bidena i českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Chybí ovšem vrcholoví představitelé Ruska a Číny.Do Glasgow dorazila i světoznámá klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Hvězda hnutí stávkujících studentů spoluorganizovala otevřený dopis, ve kterém vyčítala světovým vládám, že nejsou schopné účinně konat.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

